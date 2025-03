L'absence étonnante de Courtois expliquée par la fédération

Celle-là, on ne l'avait quand même pas vue venir. Alors que son retour chez les Diables Rouges aura été le sujet principal de discussion dans les premiers mois de l'ère Garcia, Thibaut Courtois... ne retrouvera finalement pas le public belge.

Titulaire jeudi à Murcie, Courtois cède en effet sa place ce dimanche pour le match retour face à l'Ukraine. C'est Matz Sels qui le remplace. Une absence qui pose question car le portier du Real Madrid ne semble pas blessé.

L'Union Belge a fourni des détails concernant les raisons de cette absence de dernière minute : Thibaut Courtois est laissé au repos "à titre de précaution". Il ne sera donc pas dans l'équipe ce soir. On ignore si cette décision a été prise en collaboration avec son club.

