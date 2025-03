L'ambition brisée d'Eric Gerets : "Je rêvais de reprendre le Standard"

Eric Gerets, légende du football belge a évoqué son rêve brisé de diriger le Standard de Liège, son attachement viscéral au club et ses espoirs pour l'avenir des Rouches.

Figure emblématique du football belge, Eric Gerets s’est livré avec émotion sur son lien indéfectible avec le Standard de Liège, dans une interview poignante accordée à Sudinfo.

"Je venais d’avoir mon accident cérébral. Si tel n’avait pas été le cas, j’aurais réalisé mon ambition. Car oui, je rêvais de reprendre le Standard. Vous pouvez en être assuré." a-t-il révélé, laissant entrevoir un rêve brisé par les circonstances, mais jamais oublié. Pour Gerets, dont le sang est "rouge et blanc", le Standard n’est pas qu’un club : c’est une passion, une part de son identité.

L’ancien Diable Rouge, qui a marqué les esprits du Standard de Liège, l’AC Milan, le PSV Eindhoven et en équipe nationale a également partagé sa vision du football, un sport où rien n’est jamais acquis. "Les Rouches ont le devoir de jouer avec le plus grand sérieux. Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver" a-t-il insisté.

Gerets n’a pas manqué de saluer le travail d’Ivan Leko, l’actuel entraîneur du Standard. "Je n’ai pas le moindre doute au sujet de la manière dont Ivan Leko va diriger son groupe. Il parviendra à motiver tout le monde jusqu’au dernier match. J’en profite d’ailleurs pour saluer l’excellent travail qu’il accomplit." a-t-il déclaré.

Pourtant, Gerets reste réaliste face à l’avenir incertain du Standard. "Pour le reste, j’attends de voir ce que les nouveaux repreneurs entendent réaliser. S’ils lésinent sur les moyens à mettre en œuvre, alors je suis pessimiste." a-t-il averti.