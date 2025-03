Trois anciens de Pro League à la baguette, Deila sauvé sur le gong : une cinquième journée de MLS avec plusieurs clins d'œil à notre championnat

Trois buts et trois anciens de Pro League à la baguette. Victoire avec une touche belge pour Chicago Fire, ce week-end en MLS.

Pas de trêve internationale en MLS, où la cinquième journée de championnat se tient malgré l'absence de nombreux joueurs, partis en sélection sur les différents continents.

Douze rencontres étaient au programme cette nuit, dont le déplacement du Chicago Fire aux Vancouver Whitecaps. Une rencontre lors de laquelle Hugo Cuypers a ouvert le score et a inscrit son cinquième but en cinq matchs, sur un service de Philip Zinckernagel, arrivé en MLS début février.

L'ancien joueur du Standard et du Club de Bruges a d'ailleurs été l'auteur d'une excellente prestation, puisqu'il a également trouvé le chemin des filets pour faire 1-2 (victoire 1-3 de Chicago grâce à un but tardif de Rominigue Kouame, passé brièvement par le Cercle en 2019-2020). Il a, par la même occasion, inscrit son premier but en MLS.

Pas de but, par contre, pour Christian Benteke, qui a vécu une soirée difficile à Orlando City (défaite 4-1). Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Atlanta de Ronny Deila avait partagé l'enjeu à Cincinnati (2-2), en profitant d'un but contre son camp à la 89e minute pour accrocher un point.