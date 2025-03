De gros changements à venir à Anderlecht sous la houlette de Besnik Hasi : "Il n'acceptera jamais ça"

Besnik Hasi est de nouveau l'entraîneur d'Anderlecht et doit essayer de renverser la tendance au Lotto Park. Selon Olivier Deschacht, qui est devenu champion sous sa direction en 2014, il apporte une approche très différente de celle de ses prédécesseurs.

"Dans ce sens, il est l'opposé d'Hubert et Riemer", explique Deschacht dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "Les joueurs venaient souvent voir les entraîneurs dans le bureau et il y avait beaucoup d'interactions. Cela sera beaucoup moins le cas avec Besnik."

L'ancien capitaine des Mauves se souvient comment Hasi a immédiatement établi son autorité en 2014. "Quand il a pris la relève de Van den Brom, il s'est immédiatement imposé en tant que leader du groupe. Je ne l'appelais plus 'Bes', mais 'coach'. Vous pourrez aller le voir dans son bureau, mais ce ne sera pas pour prendre un café."

Besnik Hasi a l'autorité dont cet Anderlecht a besoin

D'après Deschacht, c'est précisément ce dont l'équipe a besoin. "Ne me comprenez pas mal, Hubert a fait du bon travail, mais il était souvent trop conciliant et il protégeait trop ses joueurs. Ce ne sera pas le cas avec Besnik. S'il n'aime pas quelque chose, il le dira. Il a un grand ego - dans le bon sens -, du charisme et de la prestance."

Lors de sa première conférence de presse en tant que nouveau coach d'Anderlecht, Hasi a souligné qu'il voulait insuffler plus de grinta et de passion dans l'équipe. Deschacht voit ce discours comme un résultat logique de sa personnalité. "Si Besnik transmet quelque chose, c'est bien la passion", rit-il. "Le compétiteur en lui fixe la barre haut, à la fois pour son équipe et pour lui-même."

Quand nous perdions à notre époque, il y avait des disputes"

Hasi s'attend à ce que chaque joueur dégage la même mentalité. Celui qui ne le fait pas risque de se retrouver en dehors de l'équipe. "À Anderlecht, vous devez toujours vouloir gagner et être en colère si cela n'arrive pas", déclare Deschacht. "Quand nous perdions à notre époque, il y avait des disputes et nous ne nous parlions pas pendant trois jours, pour ainsi dire."

Cette mentalité de gagnant lui manque maintenant chez certains joueurs. "Vous ne devez pas être trop vite satisfait", explique Deschacht. "Hasi essaiera sans aucun doute d'inculquer cela. Il n'accepte ni la passivité ni la résignation, et cela pourrait être le coup de fouet nécessaire dont cette équipe a besoin."