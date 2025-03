Gros rebondissement : les RSCA Futures pourraient perdre le droit de jouer à Deinze la saison prochaine... au profit d'un autre club !

La Dakota Arena, qui est disponible depuis la faillite du KMSK Deinze, est actuellement utilisée par les RSCA Futures. Le RSCA a conclu un accord avec la ville de Deinze, mais un autre club professionnel vient s'en mêler...

Les installations, la qualité de la pelouse et la capacité de 8 000 places rendent la Dakota Arena attrayante pour l'équipe espoir d'Anderlecht, qui ne pouvait plus évoluer au stade Roi Baudouin.

Cependant, La Gantoise est désormais à la recherche d'un nouveau lieu pour les matchs du Jong Gent, son équipe U23 actuellement en tête de la 1ʳᵉ Nationale et sur le point de devenir la quatrième équipe espoir en Challenger Pro League. Le stade actuel du Racing Gand ne répond pas aux exigences pour la licence et les possibilités d'expansion sont limitées.

Les RSCA Futures et le Jong Gent ensemble à Deinze, un départ des U23 d'Anderlecht ?

C'est pourquoi, selon nos informations, La Gantoise négocie avec la ville de Deinze pour que, dès la saison prochaine, les matchs à domicile du Jong Gent s'y déroulent. Ce qui pourrait donc créer de grosses discussions dans les semaines à venir.

Pour la ville de Deinze, cette situation présente à la fois des opportunités et des défis. D'une part, accueillir les matchs de deux équipes U23 de clubs professionnels peut profiter à l'économie locale et à la visibilité de la ville. D'autre part, cela nécessite une grande coordination et des accords pour assurer une utilisation optimale du stade sans conflits entre les clubs.

Les semaines à venir seront cruciales pour les deux clubs et la ville de Deinze afin de parvenir à un accord avantageux pour toutes les parties. Il est possible qu'un accord d'utilisation partagée soit établi, ou qu'un des clubs doive trouver un autre emplacement. Et sur le plan purement géographique, Deinze est bien plus près de Gand que de Bruxelles...