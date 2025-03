"J'ai pu beaucoup réfléchir quand j'étais blessé" : les confessions de Jan Vertonghen sur sa retraite en fin de saison

Jan Vertonghen a annoncé qu'il prendrait bien sa retraite à l'issue de la saison. Il revient sur les raisons qui ont mené à cette décision.

Un hommage à la hauteur du joueur que Jan Vertonghen a été et sera encore jusqu'en fin de saison : dans sa vidéo d'adieu au football (ou du moins de clôture de sa carrière de joueur), le capitaine d'Anderlecht est revenu sur la manière dont il a vécu ces derniers mois.

Il explique que ces longs mois passés à l'infirmerie lui ont permis de prendre du recul : "J'ai pu beaucoup réfléchir quand j'étais blessé, à m'asseoir en tribune pour regarder les matchs. je suis fier de tout ce que j'ai pu accomplir durant ma carrière".

Soulèvera-t-il le dernier trophée de sa carrière au Stade Roi Baudouin ?

"Pendant ces onze derniers matchs, pour les huit à dix semaines qu'il reste, je vais donner tout ce que j'ai à donner. En espérant encore vivre de magnifiques moments collectifs. Mais à l'issue de ces matchs, cela en sera fini", poursuit-il.

La difficulté pour son corps d'encaisser la charge physique des entraînements et des matchs a parlé : "Ca n'a pas été une décision facile, mais je devais la prendre. Je sens que c'est la bonne. On va tout faire pour que cela se finisse de la plus belle des manières".

Il y a un an, à la même époque, Jan Vertonghen était encore en plein doute quant à la direction qu'il souhaitait donner à sa fin de carrière. Anderlecht avait dû attendre l'Euro pour être fixé. Cette fois, sterke Jan se veut clair et permettre à tout le monde de profiter de ce qu'il a encore à offrir au football, et surtout à lui dire au revoir comme il se doit.