"Je me connais. Rester à la maison, ce n'est pas pour moi" : Jan Vertonghen annonce la couleur pour son après-carrière

Jan Vertonghen a annoncé qu'il arrêterait sa carrière de joueur à l'issue de la saison. L'ancien Diable Rouge a abordé les derniers défis de sa saison et ce qui l'attendait ensuite.

Jan Vertonghen doit mordre sur sa chique pour tenir sa place sur le terrain : "Avant un match, je passe parfois une heure et demie à deux heures à m'échauffer et à prendre des anti-douleurs. L'adrénaline aide, mais c'est quand même difficile".

Le capitaine d'Anderlecht aura l'occasion de soulever le dernier trophée de sa carrière au Stade Roi Baudouin, en cas de victoire contre le Club de Bruges en finale de la Coupe : "J'ai encore de bons matchs en réserve, mais pas tous les trois jours. Ça ne fonctionnera plus. Je ne suis pas tellement concentré sur la finale de la Coupe, le prochain match est le premier des Playoffs. C'est là-dessus que je me concentre. Si je ne joue pas pendant des semaines, je ne serai pas soudainement là en finale de la Coupe. Je vis au rythme des matchs".

Retrouver l'équilibre familial

Les enjeux sont encore d'importance avant la fin de saison. Mais quid de la suite ? "Mon avenir ? Plusieurs personnes me l'ont demandé, mais pour l'instant, je me concentre sur le repos de mes chevilles. Je travaille déjà dur sur mes fondations et cela ne fera que s'intensifier à l'avenir. Mon fils s'est mis à pleurer l'année dernière quand je lui ai annoncé que je continuerais encore un an. Il voulait que je sois plus à la maison. Ma famille sentait depuis un certain temps que j'allais arrêter. J'ai beaucoup passé de temps à la maison cette année. Mes enfants sont tristes que j'arrête, mais ils ont pu vivre beaucoup de choses".

"J'ai un peu peur de ne plus pouvoir jouer au foot avec mes fils. J'espère que je me rétablirai suffisamment pour pouvoir recommencer. J'ai hâte de pouvoir dire oui à nouveau. Mais j'ai surtout hâte que la pression disparaisse. De prendre mes responsabilités et de justifier mon salaire", poursuit-il.

Jan Vertonghen se voit en tout cas comme un futur retraité très actif : "J'ai hâte de retrouver la liberté, mais ça va bientôt me démanger à nouveau. Je me connais. Rester à la maison, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas encore acheté de vélo. J'ai mon diplôme de coach, mais je ne compte pas en faire quoi que ce soit. Je ne vois pas d'équilibre entre être un bon coach et ma vie privée".