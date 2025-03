"Je suis conscient que vous attendez tous et toutes des nouvelles concernant la reprise du club" : les derniers mots de Pierre Locht aux supporters du Standard

Pierre Locht a pris congé du Standard ce matin. Il a adressé une lettre aux différents clubs de supporters

Ce matin, le Standard a annoncé le départ de Pierre Locht de son poste de CEO. Présent au club depuis quatorze ans, il cède le flambeau à Giacomo Angelini, qui était le responsable des opérations financières depuis deux ans.

Parallèlement aux adieux qui figurent dans le communiqué officiel, Pierre Locht a tenu à dire au revoir au club et à ses sympathisants par le biais d'une lettre adressée aux clubs de supporters. "Chers Président(e)s de clubs de supporters, À l'heure d'annoncer mon départ prochain du club, je tenais à vous écrire directement. Après 14 saisons passées au sein du Standard, j'ai fait le choix de relever un autre challenge professionnel", commence-t-il.

"Je suis sincèrement reconnaissant à toutes les personnes qui m'ont permis de passer autant de temps au sein du club que j'aime. Plus particulièrement, être CEO du Standard ces trois dernières saisons fut à mes yeux un honneur aussi grand que la responsabilité qui l'accompagne. J'ai tâché jusqu'au bout d'assumer celle-ci sans fuir les difficultés. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir partir en sachant que je laisse la place à la personne la mieux placée pour apporter un plus au club, Giacomo Angelini", écrit Locht.

Le Standard en pleine mue

"Giacomo a été d'un apport très précieux depuis son arrivée il y a trois ans maintenant, sa compétence et son attachement profond au club lui permettront d'aider Standard à franchir de nouvelles étapes. Je ne peux que vous encourager à lui offrir la même confiance que vous m'avez témoignée, ainsi qu'à toute l'équipe de management du club", se réjouit le CEO sortant.

Il ne perd pas de vue les priorités immédiates du club : "Je suis conscient que vous attendez tous et toutes des nouvelles concernant la reprise du club. J'espère que ces nouvelles arriveront très bientôt mais à notre niveau il est essentiel de déjà entreprendre toutes les démarches nécessaires pour préparer le futur, d'où ce changement immédiat dans le meilleur intérêt du Standard. Je resterai d'ailleurs présent et actif dans les prochaines semaines pour favoriser une transition harmonieuse au sein du club et tout faire pour terminer cette saison au mieux".

"Je tiens enfin à vous remercier personnellement pour votre soutien, en particulier ces derniers mois, qui m'a été extrêmement précieux pour poursuivre le travail de gestion et amélioration de la situation du Standard. Notre club que beaucoup voyaient s'effondrer est resté et restera debout. Merci et bravo pour le rôle que vous jouez tous les jours, depuis tant d'années, pour permettre cela. À très bientôt à Sclessin et plus que jamais… allez Standard !", conclut-il.