Le clan Karetsas a-t-il roulé tout le monde dans la farine en laissant place au doute ? "Il se sent grec depuis longtemps, il n'a jamais hésité"

Longtemps impliqué dans des discussions concernant son choix de nationalité sportive, Konstantinos Karetsas n'aurait jamais songé à opter pour la Belgique, selon son père Vaios. Le jeune joueur du Racing Genk s'est toujours senti grec.

Konstantinos Karetsas sort d'une période très spéciale. Après de longues discussions concernant son choix de nationalité, le grand talent du Racing Genk a opté pour la Grèce, a fait ses grands débuts en équipe nationale et est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de sa sélection, à 17 ans et 4 mois.

La fédération belge aurait voulu qu'il réalise cette performance avec les Diables Rouges, mais dans sa tête, son choix semblait déjà figé depuis longtemps. Son père, Vaios Karetsas, interrogé par le média local Gazzetta après le premier but de son fils, ne dira pas le contraire.

Nos enfants sont élevés comme des Grecs, Konstantinos se sent comme tel depuis longtemps"

"Nos enfants sont élevés comme des Grecs, dans tous les domaines. Honnêtement, Konstantinos se sent grec depuis longtemps. Il me disait toujours : 'papa, quand je devrai choisir, je choisirai toujours la Grèce" se souvient le papa de Kos'.

"Bien sûr, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais les contacts avec la fédération grecque se sont rapidement bien déroulés. Ils sont venus ici, mais ils ne lui ont pas mis la pression. Au contraire, ils lui ont parlé très gentiment. Ce qui s'est passé est génial et je le lui ai dit, mais il va devoir retourner à l'école dès demain avant que l'équipe ne l'emmène à l'entraînement."

Son grand objectif est de remporter le titre avec Genk"

La famille Karetsas vit donc un rêve éveillé, dans l'environnement dans lequel elle a toujours souhaité évoluer. Mais désormais, le jeune médian offensif va revenir en Belgique pour y poursuivre son évolution dans son club du Racing Genk, et pourquoi ne pas remporter un premier trophée collectif professionnel en fin de saison ?

"Ce qui nous importe, c'est qu'il continue à prendre du plaisir en jouant au football. S'il ne prend pas de plaisir, il ne peut pas être performant. Ensuite, son grand objectif est de remporter le titre avec Genk. Et pour la suite ? Peu importe l'équipe qui vient, laissons-la venir. Mais pour le moment, nous ne pensons qu'au Racing Genk", a conclu son papa Vaios, toujours dans les colonnes de Gazzetta.