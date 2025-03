Le sixième pays qualifié pour la Coupe du Monde 2026 est connu !

Suite à son match nul contre l'Ouzbékistan (2-2), l'Iran obtient officiellement son billet pour le Mondial 2026. C'est déjà la sixième équipe à se qualifier.

C'est officiel, l'Iran est la troisième nation qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en plus des pays hôtes : les États-Unis, le Mexique et le Canada. La sélection dirigée par Amir Ghalenoei devient la sixième équipe qualifiée et se place aux côtés de la Nouvelle-Zélande et du Japon qui ont décroché leur billet dans la semaine.

Après leur match nul contre l'Ouzbékistan sur le score de 2-2, les Iraniens sont assurés de terminer dans le top 2 de leur groupe, synonyme de qualification pour le Mondial 2026. Deux buts de Mehdi Taremi ont permis au pays du Moyen-Orient de décrocher son billet.

Deuxième avec sept points d’avance sur les Émirats arabes unis (un match en moins) à deux matches de la fin, les Ouzbeks sont également bien partis pour se qualifier puisque les deux premiers décrocheront un ticket pour le Mondial 2026. Au moment où ces lignes sont écrites, les Émiratis mènent actuellement contre la Corée du Nord, ce qui voudrait dire qu'ils reviendraient à 4 points.

Dans le même groupe, le Qatar a été battu par le Kirghizistan (3-1) plus tôt dans la journée. Les Qataris ont donc écarté tout rêve de se qualifier directement pour le Mondial avec cette défaite et devront donc passer par les barrages.