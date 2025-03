Le vestiaire d'Anderlecht s'exprime pour la première fois sur le C4 de David Hubert : "C'était surprenant, d'une certaine manière"

Jan Vertonghen était sous le feu des projecteurs aujourd'hui. Mais outre sa décision d'arrêter en fin de saison, il s'est également exprimé sur le récent changement d'entraîneur.

Pour un capitaine plus encore, il n'est pas facile de dire au revoir à l'entraîneur qui avait placé sa confiance en vous. Cette saison, c'est déjà arrivé deux fois à Jan Vertonghen avec les limogeages de Brian Riemer et David Hubert.

L'ancien Diable Rouge est arrivé au club avec Felice Mazzu comme entraîneur, il le quittera - si tout reste en l'état pour deux mois - avec Besnik Hasi. Les questions lors de sa conférence de presse du jour ont aussi tourné sur son ressenti quant au C4 de David Hubert pour qui il n'aura pu débuter qu'un seul match...le dernier.

Un choc pour les joueurs

"C'était surprenant, d'une certaine manière. Je suis toujours concentré, surtout maintenant que j'essayais de retrouver la forme. C'était aussi le cas sous Riemer. Puis le message arrive et soudain, l'entraîneur redevient une personne", explique Vertonghen.

Le défenseur de 37 ans confirme que le groupe a été secoué : "Tout le monde avait une relation fantastique avec David et aussi avec Brian, mais après, il faut digérer. Puis, on prend du recul et on y accorde une place".

Jan Vertonghen veut désormais aller de l'avant : "Maintenant, avec un nouvel entraîneur, il faut se remobiliser à nouveau. Besnik est un Anderlechtois qui sait ce qui se passe et la connexion est immédiate. C'est aussi ça, être entraîneur, ça va tellement vite. La trêve internationale a été la bienvenue pour ça".