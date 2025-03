Danijel Milićević, le nouveau Hein Vanhaezebrouck de La Gantoise ? L'entraîneur donne une réponse claire à ce sujet

Danijel Milicevic a convaincu lors de son intérim en tant qu'entraîneur principal de La Gantoise et a obtenu un contrat définitif. Ancien milieu de terrain sous la direction de Hein Vanhaezebrouck, il a su tirer profit de cette expérience tout en cherchant à imposer sa propre vision du jeu.

"J'aime voir mon équipe progresser. Mes joueurs doivent montrer de la passion et réaliser qu'ils ont le plus beau métier du monde. Je me vois comme un mélange : moitié manager de personnes, moitié tacticien", déclare-t-il dans HLN.

Son passage sous la direction de Vanhaezebrouck a marqué sa vision en tant qu'entraîneur. "Je suis Danijel Milicevic, j'ai ma propre philosophie et vision. Mais oui, j'ai été un étudiant de Hein, en tant que joueur et assistant. J'ai travaillé avec lui pendant sept ans. C'est long dans une carrière de footballeur. Je dois être reconnaissant d'avoir pu apprendre d'un tel entraîneur."

Parmi les principes qu'il a repris figure la quête de la perfection. "Hein voulait toujours la perfection à l'entraînement. Il poussait l’équipe et insistait sur l’esprit d’équipe." Cette recherche de performance maximale et cet esprit d’équipe sont également fondamentaux pour Milicevic. Il a imprimé sa propre marque tactique, notamment avec un système en 3-5-2. "Les joueurs se sentent mieux dans ce système et avec ces principes", explique-t-il.

Je serai toujours un entraîneur à l'écoute

Milicevic ne souhaite pas être simplement une copie de son mentor. "Je serai toujours un entraîneur à l'écoute. J'absorbe les avis de mon staff et des joueurs, puis je prends des décisions en fonction de mon ressenti et de ce que je vois."

Il souligne que le leadership dépasse largement la question de la stature physique. "C’est vrai que nous avons une autre taille. Mais il n’est pas nécessaire de mesurer deux mètres pour motiver les joueurs, n’est-ce pas ? Quelqu’un d’1m70 peut aussi avoir une grande aura. Je touche les joueurs par les mots et les emmène mentalement. Le respect mutuel doit être fort et les rôles clairs."