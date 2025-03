De retour contre Anderlecht ? Simon Mignolet rassure : "Je me sens bien"

Le Club Bruges peut être soulagé : Simon Mignolet semble complètement remis de sa commotion cérébrale contre Charleroi. Le gardien de but souligne que la situation était moins grave qu'elle n'y paraissait.

Le gardien du Club de Bruges, Simon Mignolet se montre rassurant quant à son état de santé après le choc subi contre Charleroi. "Je me sens bien et il n'y a plus de problèmes." a-t-il déclaré à Sporza.

Sa présence dans les buts dimanche contre Anderlecht n'est pas encore confirmée. "Nous verrons quel est le bon moment pour revenir." précise-t-il, laissant planer le doute.

L’international belge a vécu un moment d’inquiétude sur le terrain. "Je ne me souviens pas des premières minutes après le choc, mais ensuite tout est revenu. J’ai déjà eu une commotion auparavant, et c’était pire. Cette fois, ça allait." explique-t-il. Un soulagement, d’autant que les symptômes (maux de tête, vertiges) se sont rapidement estompés.

Mignolet minimise l’incident : "De l’extérieur, cela a peut-être semblé plus grave que ça ne l’était." Son rétablissement rapide est une bonne nouvelle pour le Club de Bruges, engagé dans une lutte serrée pour le titre. "Nous sommes les poursuivants." reconnaît-il avec un sourire. "Quatre points de retard, ce n’est pas idéal, mais nous voulons combler cet écart rapidement."

Avec une équipe motivée après la trêve internationale, le portier se projette déjà sur les play-offs. "Je me sens prêt. La première semaine d’entraînement est importante, mais les play-offs sont longs. J’ai confiance." conclut-il, déterminé à aider son club dans la course au championnat.