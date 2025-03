Enjeux cruciaux dès le début des Champions Play-offs : Besnik Hasi pourrait manquer son match de retour à Anderlecht et sera rapidement fixé

Anderlecht affrontera le Club de Bruges, le Racing Genk et l'Union pour commencer ses Champions Play-offs. Si Besnik Hasi espère ramener les Mauves dans le top 3, il sera rapidement fixé... tout en manquant peut-être son match de retour.

La trêve internationale n'a pas été des plus calmes au Sporting d'Anderlecht. Quelques jours après le début de celle-ci, alors que les Diables étaient à Murcie afin de défier l'Ukraine, David Hubert a été démis de ses fonctions après une fin de phase classique décevante.

Malgré le large succès face au Cercle (3-0) pour terminer celle-ci, le contenu n'était plus suffisant depuis plusieurs semaines et les choix de l'ancien entraîneur intérimaire étaient de plus en plus critiqués. Pour susciter l'électrochoc, c'est Besnik Hasi, tout juste renvoyé de Malines et proche de signer au Cercle, qui a été choisi.

Le même coup que Nicky Hayen... et que le sien en 2014 ?

Champion, vainqueur de la Supercoupe et coach de l'année avec les Mauves en 2014, l'entraîneur albanais veut reproduire pareille performance et espère probablement s'inspirer du parcours de Nicky Hayen, arrivé en début de Champions Play-offs la saison dernière, pour ramener Anderlecht, à minima, sur le podium.

Le RSCA sera, en tout cas, vite fixé. Quatrièmes avec deux longueurs de retard sur le podium et huit sur la tête du championnat, les Mauves commenceront leur sprint final avec un déplacement à Bruges, la réception de Genk et un derby au Parc Duden. Le calcul est très simple : trois bons résultats et tout est jouable, trois mauvais résultats et il faudra jouer la quatrième place et, bien sûr, la Coupe de Belgique.

Le club le plus titré du Royaume n'a plus rien gagné depuis 2017 et a remporté pour la dernière fois la Coupe en 2008. Une véritable éternité. Soulever un trophée devient donc une urgente priorité au Lotto Park. Mais à Anderlecht, gagner n'est pas tout, et le licenciement de David Hubert après une victoire 3-0 en est une nouvelle preuve. Il faut bien jouer et séduire le public, ce que l'équipe ne fait plus depuis longtemps.

Besnik Hasi... en tribunes pour son match de retour à Anderlecht ?

Pour Besnik Hasi, le premier mois (la semaine écoulée et les trois semaines à venir) est crucial. Quelques résultats et du beau jeu et Anderlecht pourra voir la fin de saison avec une certaine ambition. Aucune victoire contre le podium et un jeu pas suffisamment alléchant ? Rien n'aura changé avant l'importante finale de Coupe.

Il faudrait donc, dans l'idéal des choses, déjà obtenir un résultat au Jan Breydel. Un match où Besnik Hasi pourrait... ne pas être là. C'est en effet juste avant son licenciement de Malines qu'il avait tenu des propos très durs envers le corps arbitral. Et si un acquittement a premièrement été proposé, le parquet a fait appel et veut que le nouvel entraîneur des Mauves soit puni. Pour son retour sur le banc d'Anderlecht, il pourrait donc être assis... dans les tribunes du Jan Breydel.