Jashari met les choses au clair avant les play-offs : "Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes"

À la veille des Play-offs 1, Ardon Jashari, milieu du Club de Bruges affiche sa confiance et sa soif de titre dans une interview.

À quelques jours du coup d’envoi des Champions Play-offs, Ardon Jashari, le milieu de terrain du Club de Bruges a partagé son enthousiasme avec Sporza. "J’ai hâte d’y être. C’est une bonne chose pour nous, bien sûr. C’est une chance de remporter le titre." a-t-il déclaré avec conviction.

Le système des play-offs offre en effet une opportunité inédite aux Blauw & Zwart de rattraper leur retard sur le KRC Genk, une perspective qui motive pleinement le jeune joueur.

Sans ces matchs décisifs, le Club n’aurait aucune chance de décrocher le titre cette saison. Jashari en est bien conscient : "Sans les play-offs, nous n’aurions pas pu devenir champions." Loin de se préoccuper des performances des autres équipes, le Suisse préfère se concentrer sur les siens. "Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes." insiste-t-il.

Pour Jashari, la clé du succès réside dans le rythme et la régularité. "Nous devons nous assurer d’avoir un bon rythme et d’être constants dans ces 10 matchs." explique-t-il. Le milieu, arrivé en juillet 2024 semble parfaitement intégré au projet brugeois. "Je me suis senti chez moi ici dès le premier jour".

Le joueur de 22 ans voit Bruges comme un tremplin idéal pour son développement. "Tout est réuni pour progresser. Je progresse dans tous les domaines. Le Club de Bruges est une étape importante dans mon développement".