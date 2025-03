La fin des Play-offs, la faute à Bart Verhaeghe ? Un dirigeant de Pro League balance

Après la saison prochaine, les Play-offs disparaîtront à nouveau en Jupiler Pro League. Et ce n'est pas du goût de tout le monde.

Ivan De Witte a quitté La Gantoise l'été passé, après 25 ans passés à la barre des Buffalos. Il suit cependant toujours de près le football belge, bien sûr, et reste attentif aux évolutions de la compétition.

À l'époque, De Witte avait joué un rôle majeur dans l'introduction des Play-offs. Il est donc très déçu de la tournure actuelle des événements. Après la saison prochaine, nous reviendrons en effet à un championnat avec 18 équipes et sans phase finale.

Pour De Witte, ce n'est pas une bonne chose : il considère que l'accord actuel est une erreur. Il pointe du doigt Bart Verhaeghe dans cette décision. "Vous savez, je peux comprendre que les clubs plus petits essaient tout pour se maintenir plus facilement. Tout comme je comprends le Club de Bruges, car quand on est très fort, il est plus facile d'être champion sans Play-offs", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

"J'ai le plus grand respect pour Bart Verhaeghe, il mène très bien sa barque. Mais je trouve dommage qu'il ait tellement poussé pour revenir à 18 équipes", ajoute clairement De Witte. Il a également souhaité évoquer le KRC Genk. Les Limbourgeois étaient nécessaires pour trouver un accord, et ils se seraient ralliés à condition que la règle protégeant les U23 soit introduite en D1B.

"Si c'est le cas.... J'ai beaucoup de respect aussi pour Genk et leur formation, mais dans l'ensemble, je me demande si le nouveau format n'est pas trop basé sur l'opportunisme et pas assez sur le contenu", conclut l'ancien dirigeant gantois.