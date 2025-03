Une tête connue à Anderlecht sera en tribunes à Bruges : "Je ne me remettrai pas au football, ça a trop changé"

Son nom ne rappellera peut-être pas vraiment de grands souvenirs aux supporters d'Anderlecht. Luc Devroe, compagnon de route de Marc Coucke à la reprise du club, sera présent au Jan Breydel ce week-end.

Lorsque Marc Coucke a racheté le RSC Anderlecht, fin 2017, il n'a pas tardé à amener dans ses bagages son ancien directeur sportif au KV Ostende : Luc Devroe. Les deux hommes vont connaître des débuts assez mouvementés, avec des transferts jugés nettement insuffisants pour les standards du Sporting.

Luc Devroe passera du poste de directeur sportif à celui de chef du recrutement fin 2018, suite à l'arrivée de Michael Verschueren. Bien vite, la nomination de Frank Arnesen poussera Devroe vers la sortie pour de bon : il est licencié en 2019.

Depuis, l'ancien directeur sportif d'Ostende et d'Anderlecht a quitté le monde du football. Il est désormais promoteur immobilier et en est très heureux, comme il l'a expliqué dans le Nieuwsblad. "J'ai quitté le football en janvier 2019 et depuis le Covid, je regarde même rarement un match en entier", déclare Luc Devroe.

Il reste cependant invité par-ci par-là, et l'a été dimanche au Jan Breydel. "Quand on m'invite, je viens. La nourriture est excellente à Bruges, donc j'y vais toujours", plaisante-t-il. Devroe ne se voit désormais pas revenir au sein d'un club de Pro League.

"Je ne suis plus à la page, les choses ont tellement changé. Si je veux revenir, je vais devoir me remettre à suivre le football, mais ça ne marcherait plus. Même les à-côté ont changé, comme la presse : si quelqu'un pète (sic), ça se sait dans la seconde", déclare Luc Devroe, qu'on ne reverra donc pas de sitôt en coulisses d'un club de football. Sauf pour le buffet.