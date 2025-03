Besnik Hasi préface Bruges-Anderlecht... avec déjà une mauvaise nouvelle

Besnik Hasi a donné sa première conférence de presse d'avant-match en tant qu'entraîneur du RSCA ce vendredi. Il a donné des nouvelles de son noyau, et elles ne sont pas toujours bonnes.

Besnik Hasi n'a eu que peu de temps pour préparer les Play-offs après son retour surprise à la tête du RSC Anderlecht, en fin de semaine passée. Pire, il a à peine pu diriger un entraînement avec son groupe entier, puisque quelques Mauves sont revenus ce jeudi de leurs obligations internationales.

"Le groupe a faim et ceux qui étaient là se sont très bien entraînés. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal avec certains qui sont revenus tard, avec des blessés. Mais nous avons déjà mis en place des choses et ça s'est bien passé", entame Hasi en conférence de presse.

Un noyau loin d'être au complet

Avec un déplacement à Bruges pour lancer ces Play-offs, Anderlecht devra directement être affûté. "Ces matchs sont à jouer de toute façon, donc autant pouvoir directement se tester et évaluer mon noyau. Ce que je veux voir de toute façon, c'est la grinta et l'état d'esprit. Jusqu'à présent, je l'ai vu, c'est bien".

Bruges arrivera trop tôt pour Jan Vertonghen

Malheureusement pour lui, Hasi ne pourra pas compter sur un noyau au complet, loin de là. "C'est du 50/50 pour Yari Verschaeren. Il s'est entraîné en partie, on verra s'il y a eu une réaction ; si pas, il sera dans l'équipe, mais on en doute", commence-t-il. "Dolberg est un peu plus avancé mais on verra demain après l'entraînement s'il sera bien dans l'équipe dimanche".

La mauvaise nouvelle vient de Jan Vertonghen. Après avoir signalé suite à son retour dans le onze qu'il ressentait des douleurs et ne "se sentirait plus jamais ok", le capitaine a annoncé sa retraite, et on ignore encore dans quelle mesure il pourra participer à ces Play-offs. "Jan ne sera probablement pas prêt pour dimanche", regrette Besnik Hasi.

"Nous allons l'évaluer chaque semaine, je vais discuter avec lui ouvertement pour savoir dans quel état il sera. Mais pour Bruges, ce sera un peu tôt". Un coup dur pour le RSCA, qui risque fort de ne pas pouvoir compter sur un Vertonghen à 100% dans les semaines à venir.

Reste à voir pour quelle approche optera le nouveau coach des Mauve & Blanc dimanche. "Je veux jouer offensif", clame-t-il. "C'est ce que tout le monde veut. Mais on ne va pas oublier notre organisation. Peu importe que ce soit à 4 ou derrière, ce qui comptera sera l'animation entre les lignes, créer des espaces. Je sais que ça s'est mal passé contre Bruges cette saison pour Anderlecht, mais il ne faut pas s'en préoccuper : mes joueurs doivent avoir confiance en eux et jouer leur jeu".