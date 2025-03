Besnik Hasi sait ce qu'il veut voir...et ne pas voir à Anderlecht : "Nous allons donner plus de responsabilités à certains joueurs"

Besnik Hasi se prépare pour le premier match de son deuxième passage à Anderlecht. Il a clairement exposé ce qu'il attendait de son groupe.

Sa première semaine d'entraînement n'a pas pu se faire avec un groupe complet. "Tout le monde n'était pas présent en raison d'obligations internationales, mais la qualité est clairement présente. Nous voulons mettre l'accent sur certains aspects et changer certaines choses. Notre objectif est de faire jouer certains joueurs différemment. Comme à Malines, je veux aussi apporter du football offensif ici. Ce doit être un style de jeu que tout le monde comprend."

Anderlecht a toujours plusieurs cadres sur la touche. Mais pour Hasi, cela peut profiter à d'autres : "Il y a toujours des questions sur le leadership quand les choses vont moins bien, mais il y a assez de joueurs expérimentés dans l'équipe. Le plus important est que nous soyons unis en tant qu'équipe. Avec un nouvel entraîneur, vous voyez parfois des joueurs se mettre en avant et se manifester davantage. Ce groupe veut avancer et jouer un rôle en playoffs. Même si la finale de la coupe reste un objectif en soi. Nous allons donner plus de responsabilités à certains joueurs".

Je ne suis certainement pas devenu moins exigeant, ce n'est pas en moi

Hasi ne veut plus voir de matchs comme contre Westerlo, où personne n'a pris l'équipe en main. "C'est à nous de prouver de quoi nous sommes capables. Ce que je veux, c'est qu'Anderlecht joue avec audace. Toujours ! Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Il s'agit de toucher la corde sensible de chacun et de prendre toujours les bonnes décisions. Si nous y parvenons, nous progresserons. Je veux voir de la détermination à chaque match".

Le Sporting a un calendrier assez costaud puisqu'il débute ses Playoffs contre les trois premiers du championnat : "Nous commençons immédiatement par trois grands matchs, et cela me rend heureux. Nous sommes à ce stade de la saison, où vous rejouez contre ces équipes et vous pouvez alors voir à quel point la vôtre a progressé".

Pour progresser, les joueurs n'ont qu'une solution : suivre la route tracée par Hasi. Sous peine de s'arrêter en chemin. L'entraîneur albanais n'est pas réputé pour faire des compromis : "Je ne suis certainement pas devenu moins exigeant, ce n'est tout simplement pas en moi. Nous avons déjà mis en place plusieurs choses lors de la première semaine".