"Il est fit et prêt à rendre service à l'équipe" : la bonne nouvelle que l'Union attendait pour lancer ses Playoffs

L'Union débutera ses Playoffs avec la réception de l'Antwerp. Sébastien Pocognoli voit peu à peu l'infirmerie se vider.

Au Parc Duden, deux blessés sont au centre des préoccupations du staff ces dernières semaines. Alessio Castro-Montes est absent depuis la mi-janvier, tandis que Charles Vanhoutte l'est depuis février. Le premier cité est sur le retour.

Sébastien Pocognoli l'a confirmé en conférence de presse : "Alessio est fit et prêt à rendre service à l'équipe. Il n'a pas encore le rythme des matchs mais il a participé à des entraînements très poussés ce qui a permis de résorber son manque de rythme. Il a montré qu'il était prêt et c'est une très bonne nouvelle car son expérience et sa qualité vont nous servir", explique-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Deux absents contre l'Antwerp

Pour Vanhoutte, il faudra encore un peu attendre : "Charles est sur le bon chemin mais c'est encore un peu trop tôt. Il a fait un grand pas dans sa rééducation cette semaine et nous espérons le voir rapidement. A voir si c'est dans une semaine ou deux ou plus en cas de rechute. Mais nous sommes confiants pour qu'il revienne à court terme".

Par contre, Kevin Rodriguez ne sera pas présent contre l'Antwerp, il s'est blessé en sélection : "Mais on pourrait déjà le récupérer la semaine prochaine normalement". Pas de quoi dévier l'Union de son objectif : "Nous sommes troisièmes et nous devrons essayer de rattraper nos points de retard".

Mais Pocognoli veut rester calme : "Nous sommes troisièmes et nous devrons essayer de rattraper nos points de retard". L'Union Saint-Gilloise débutera ses Playoffs en défiant les trois derniers classés du top 6. De quoi permettre au groupe de monter en puissance ?