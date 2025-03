Oui, le Standard jouera bien les Europe Play-Offs à fond : "On ne peut pas encore parler de Conference League, mais..."

Le Standard ne prendra pas les Europe Play-offs par-dessus la jambe. Le Matricule 16, qui n'a plus gagné dans cette mini-compétition depuis 20 matchs, disputera bien dix dernières rencontres à enjeu, avec la Conference League dans un (petit) coin de la tête.

Après le partage contre l'Antwerp pour terminer la phase classique, Ivan Leko a octroyé une semaine de repos presque total à ses joueurs avant d'entamer la préparation des Europe Play-Offs. Le T1 a toutefois été confronté à quelques contretemps pendant la semaine, puisque Andi Zeqiri et Attila Szalai sont rentrés de sélection touchés et sont incertains. "On verra après l'entraînement de cet après-midi", a-t-il lancé en conférence de presse. Par contre, Hautekiet et Sutalo ont participé à quelques séances d'entraînement, mais ils sont eux aussi très incertains.

Si ce fut le cas par le passé, et si les supporters l'ont craint après le discours de Leko il y a deux semaines, le Standard ne prendra pas cette fin de championnat par-dessus la jambe. L'entraîneur des Rouches ne veut pas encore parler du ticket européen, mais il a souligné d'un clin d'œil le nom porté par ces Play-offs.

Il n'y a plus la pression de la relégation, mais les joueurs veulent bien finir la saison et ont recommencé avec la bonne mentalité"

"Il n'y a plus la pression de la relégation, mais il faut gagner, montrer l'image d'une équipe forte, qui travaille et qui joue avec le cœur. On est prêt pour ça, je suis content des 30 premiers matchs et après une semaine pour recharger les batteries, on a bien recommencé depuis lundi avec la bonne mentalité. On veut continuer comme ça en Play-offs 2... enfin non, en Europe Play-Offs ! C'est important."

"Les joueurs veulent bien finir cette saison. Le Standard n'a plus gagné en Europe Play-Offs depuis 20 matchs, c'est un bilan catastrophique, dramatique. On n'y pense pas tout le temps, mais on veut absolument changer cette statistique. On est concentrés sur le match de demain, on ne veut rien calculer. Parler de qualification européenne, c'est bien trop tôt. L'important est de tout donner à partir de demain à 18h15 contre Malines."

Le Standard veut jouer le coup à fond

"Notre regard n'a pas changé. J'ai fait l'erreur de parler de matchs amicaux. On pense que ça signifie "relax" mais ceux qui me connaissent savent que je souhaite tout gagner, même les matchs amicaux. Une pression de la direction ? Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me la mettre. Je suis déjà suffisamment exigeant envers moi-même et mon groupe."

Si le Standard va commencer ses Europe Play-offs en pôle position, Ivan Leko ne veut pas considérer les siens comme favoris. Ce sera du "match par match" jusqu'à la fin, mais les Rouches disputeront bien dix dernières rencontres à enjeu... avec l'envie de jouer le coup à fond.

"Il n'y a pas de favori des Europe Play-Offs, c'est une compétition dans laquelle il y a très peu de différences. Les 6 équipes peuvent les gagner, mais on les démarre évidemment dans la meilleure situation, à la première place. Ça donne de la confiance, aussi des responsabilités, mais nous ne sommes pas les favoris."