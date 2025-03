Kevin De Bruyne dans la furia de River Plate ? Un ancien international argentin veut tenter le coup

L'avenir de Kevin De Bruyne suscite toujours autant de spéculation. Et cela sur pratiquement tous les continents du globe.

Kevin De Bruyne prolongera-t-il son contrat à Manchester City ? La question est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois, la relative lenteur du dossier n'est pas pour faire taire toutes les rumeurs le concernant, de l'Arabie Saoudite à la MLS en passant par d'autres destinations exotiques.

Le football sud-américain est en revanche peu souvent évoqué. Et pourtant. En Argentine, l'idée de tenter le coup fait son chemin. L'ancien international Carlos Morete enjoint même River Plate, son ancien club, à passer à l'action.

Malgré ses pépins physiques, KDB garde la cote

L'ancien attaquant explique au média River Monumental que le club n'a rien a perdre : "River a une direction et plusieurs cerveaux qui travaillent. Pourquoi personne n'est allé à Manchester pour en savoir plus sur De Bruyne ?", s'interroge-t-il.

Malgré les doutes de ses interlocuteurs, Morete a continué son argumentaire : "Il a 33 ans. Vous lui payez 20 millions de dollars, il est libre, et vous verrez si vous pouvez le faire venir ou non. Il fera de vous un champion, vous fera concourir pour des titres et résoudra tous vos problèmes. Allez voir sa condition physique. C'est une vraie star, et il n'est pas si vieux".

"River a fait des transferts à plus de dix millions qui n'apportent rien. Pourquoi ne pas investir cet argent dans le salaire d'un joueur qu'il est possible d'attirer sans frais de transfert ?", a-t-il conclu. Ses propos ont en tout cas fait mouche dans le championnat argentin, qui se met à rêver d'un transfert que personne n'aurait vu venir.