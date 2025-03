Meilleur devant, moins bon derrière, le Standard ne cache pas sa frustration après son partage contre Malines : "Un résultat qui sonne comme une défaite"

Nathan Ngoy ne savait cacher sa déception après le partage entre le Standard et Malines, samedi soir. Le défenseur central a été proche de l'assist, proche du but de la victoire, et c'est avec des regrets quant aux errements défensifs qu'il s'est présenté à notre micro.

Le Standard a clairement loupé le coche, ce samedi soir contre Malines. Devant au score à deux reprises, le Matricule 16 a finalement concédé le partage face au KaVé à cause d'erreurs défensives qui ont permis à Pflucke et Vanrafelghem de marquer. De retour dans le onze peu avant la trêve internationale et confirmé en ce début d'Europe Play-Offs, Nathan Ngoy ne cachait pas sa déception à notre micro, après la rencontre.

Ce 2-2 sonne comme une défaite"

"Oui, c'est dommage. Défensivement, on n'a pas été assez bons. C'était un match à gagner, ce 2-2 sonne comme une défaite, car il y avait la place. On a eu des occasions, pas trop franches non plus. On fait des pas en avant sur le plan offensif, mais ce n'était pas assez bon en défense. Ce sont des erreurs individuelles. On ne suit pas notre homme sur le deuxième but, on manque de communication et ça se paie cash."

Le Standard a manqué l'occasion de créer un premier petit écart

Après le partage entre Louvain et Charleroi, vendredi, le Standard avait l'occasion de se créer un premier petit avantage dans ce mini-championnat. Il n'en est rien, et le déplacement au Mambourg prévu dimanche sera déjà crucial, même si le jeune défenseur central sait que ses coéquipiers devront aborder ce match comme les autres, et non en se mettant une pression trop importante sur les épaules.

Le match à Charleroi est différent sur papier, mais il faudra l'aborder comme les autres"

"Peu importe le partage de Charleroi, on devait gagner ce match. Les deux buts encaissés sont évitables, il faudra faire mieux à Charleroi. C'est un gros match, il faudra répondre présent. C'est un match particulier sur le papier, mais c'est aussi une rencontre comme les autres. On devra faire ce qu'on sait faire là-bas et on verra. Est-ce le concurrent principal ? C'est serré avec tout le monde, Malines joue aussi très bien au football. Aucun match ne sera facile. Ça fait longtemps que le Standard n'est plus en Europe. Même pour nous récompenser de la saison et le coach, ce serait bien de remporter ce ticket."

Proche d'un premier but et d'un énorme boost de confiance

Le Standard aurait déjà pu prendre trois points d'avance sur ses poursuivants, notamment en se mettant à l'abri dès la première période. Nathan Ngoy a été l'auteur d'un magnifique débordement mais son centre a été écarté devant Hountondji, puis sa reprise victorieuse au second poteau à dix minutes du terme a été annulée pour une faute du capitaine Aiden O'Neill sur Ortwin De Wolf. Son premier but après sa blessure lui fera du bien, mais il n'est pas encore tombé.

"Je me sens très bien, j'ai travaillé dur depuis plusieurs mois, je me la donne comme un fou tous les jours. J'essaie de faire le meilleur pour l'équipe et je donnerais toujours tout pour le blason. J'ai failli faire une passe décisive, j'ai failli marquer, ça n'a pas été le cas mais j'espère que ce sera le cas bientôt. Le but annulé ? Je n'ai pas bien vu, il y avait des gens devant moi, c'est allé très vite. J'avais réussi à marquer en étant seul, c'est dommage", a conclu Nathan Ngoy.