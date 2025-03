Officiel : le Brésil se sépare de son sélectionneur, un nom bien connu du football européen pour le remplacer ?

Dorival Junior n'est plus le sélectionneur du Brésil. Il paye l'humiliante défaite subie contre l'Argentine.

Pour le Brésil, perdre 4-1 contre le grand rival argentin n'est jamais anodin. Nouvelle illustration en date avec le renvoi immédiat de Dorival Junior, le sélectionneur qui était en place depuis un an.

Sous ses ordres, la Seleção n'a concédé que trois défaites en seize matchs mais n'a pas toujours convaincu, loin de là. Avec cette défaite, les Brésiliens ne sont que quatrièmes (sur dix) de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde. La Colombie, sixième, n'est qu'un point derrière.

Dorival Junior avait pourtant joliment commencé son mandat, avec une victoire contre l'Angleterre à Wembley et un partage spectaculaire (3-3) contre l'Espagne. Mais il n'a finalement tenu qu'un an au poste le plus prestigieux de sa carrière.

Le Brésil va rompre avec la tradition

La fédération s'active déjà pour lui trouver un successeur : selon ESPN, Jorge Jesus est le plan A pour prendre l'équipe en main. Le Portugais de 70 ans est actuellement sur le banc d'Al-Hilal mais des discussions seraient déjà en cours.

Le nom de Carlo Ancelotti circule aussi depuis un petit temps mais n'est pas la piste privilégiée. Si l'ancien entraîneur du Benfica Lisbonne prend bel et bien les rênes de la Seleção, il ne serait que le quatrième entraîneur étranger de l'histoire sur le banc brésilien, le dernier remontant à 1965.