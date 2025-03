Standard - Malines : la raison de la mise sur le banc d'Ilay Camara, un grand talent des Rouches dans la sélection, gros coup dur de dernière minute pour le KaVé

Le KV Malines se déplace au Standard, ce samedi soir. Mais l'entraîneur Fred Vanderbiest a reçu une très mauvaise nouvelle juste avant le coup d'envoi.

Après le partage entre Louvain et Charleroi, le KV Mechelen se déplace au Standard ce samedi dans le cadre de la première journée des Europe Play-Offs. L'entraîneur, Fred Vanderbiest, a reçu une très mauvaise nouvelle juste avant le coup d'envoi.

Le remplaçant de Besnik Hasi avait opté pour une composition classique, la même que contre Dender lors de la dernière journée de la phase classique. Avec, donc, Ahmed Touba, Geoffry Hairemans, Daam Foulon, Benito Raman et Rafik Belghali, tandis que José Marsa et Rob Schoofs prenaient place sur le banc.

Vanderbiest a toutefois dû changer son onze de base quelques minutes avant le début de la partie, puisque Daam Foulon s'est blessé à l'échauffement et n'a pas pu commencer. C'est Marsa qui l'a remplacé sur le côté gauche.

Foulon blessé à l'échauffement, Ilay Camara préservé

Un coup dur pour le KV Malines qui n'avait pas d'absent notable pour cette rencontre, au contraire du Standard. Andi Zeqiri et Attila Szalai sont rentrés blessés de sélection, et David Bates l'est toujours. De plus, Ilay Camara, rentré sur le sol belge en toute fin de semaine, plus tard donc que les autres internationaux, a pris place sur le banc pour ne pas lui risquer une blessure due à la fatigue.

Enfin, le jeune attaquant de 17 ans Yann Gboua a pris place sur le banc pour la deuxième fois de la saison après le déplacement à Genk lors de la première journée. Il est considéré comme l'un des plus grands talents de l'académie des Rouches.