🎥 Genk démarre ses PO en fanfare au terme d'un match spectaculaire et riche en buts

Après les succès de l'Union et de Bruges, la dernière rencontre de Champions PO opposait le leader au sixième classé. Un leader sous pression suite au succès des Brugeois.

Le duel entre Genk et La Gantoise a débuté de manière folle, avec deux penalties manqués, deux buts refusés et beaucoup de critiques sur l'arbitrage. Le Racing a entamé le match sur un rythme élevé et avec beaucoup d'intensité.

Il a également réussi à marquer deux fois, avant de voir ces buts annulés. Le premier but de Bangoura a été précédé d'un hors-jeu de Sadick. Quelques instants plus tard, Genk semblait encore pouvoir prendre l'avantage après une faute du gardien Vandenberghe sur Tolu. Mais le portier parvenait à rectifier son erreur et à repousser la tentative de Steuckers.

Quelques instants plus tard, on assistait à la phase la plus folle du match et peut-être même de tout le championnat. Tolu marquait sur une passe de Bonsu Baah, mais il semblait avoir touché le ballon de la main.

Le but a été refusé, mais le ballon s'est retrouvé sur le point de penalty après une faute sur l'attaquant confirmée par la VAR. Tolu espérait finalement ouvrir le score, mais sa frappe passait à côté du but.

Finalement, le leader s'en remettait à sa pépite pour trouver la faille. Kos Karetsas ouvrait le score sur un service d'El Ouahdi peu avant la pause (38e). Et Genk doublait la mise au retour des vestiaires. Tolu (50e) trouvait finalement le chemin des filets après son penalty manqué en première période.

Le Racing enfonçait même le clou en fin de match. Monté au jeu à la place de Tolu (70e), le Coréen Oh Hyeon-Gyu triplait la mise (88e), avant de s'offrir un doublé en plantant son second but de la soirée dans les arrêts de jeu.

Genk l'emporte 4-0 et répond à la victoire de Bruges, avant de se déplacer dans la capitale pour y défier Anderlecht lors de la prochaine journée.