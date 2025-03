Des débuts en D1A, puis un retour en D1 ACFF... à peine une heure plus tard : cet espoir du Standard a saisi la perche d'Ivan Leko, sans oublier Sébastien Grandjean

Ce samedi soir, le jeune Yann Gboua a effectué ses débuts en D1A en montant à la 87e minute de la rencontre entre le Standard et Maines. Moins de deux heures plus tard, il montait au jeu... pour le SL16 FC face à Tournai, en D1 ACFF.

Lors de la trêve internationale, Andi Zeqiri s'est blessé et est rentré plus tôt de Suisse. Il était donc très probable que le meilleur buteur du Standard soit absent contre Malines, et remplacé par Andréas Hountondji.

Ce fut, sans surprise, le cas, mais les Rouches s'étant séparés de plusieurs éléments offensifs du noyau, que ça soit en début de saison comme en hiver, remplacer le Béninois sur le siège des réservistes n'était pas une chose simple pour Ivan Leko.

Après quelques concertations avec Frazer Robertson, le bras droit de Sébastien Grandjean au SL16 FC, c'est le jeune Yann Gboua qui a été promu en équipe première pour la deuxième fois de la saison après le déplacement à Genk lors de la première journée de championnat.

Deux montées au jeu en à peine plus d'une heure pour Yann Gboua

Le jeune attaquant de tout juste 17 ans (26/02/2008), joueur prometteur de l'académie des Rouches, a même pu effectuer ses débuts dans le monde professionnel en remplaçant Lazare Amani à la 87e minute pour tenter de faire basculer le résultat. Directement, il est passé à quelques centimètres de reprendre un centre de Fossey de la tête, puis est tombé sur plus expérimenté que lui lorsque Mory Konaté l'a empêché de jouer le ballon pour gagner un six mètres.

Même s'il n'a pas pu influencer le résultat, Yann Gboua aurait pu célébrer ses débuts précoces en D1A juste après la rencontre... mais il n'en a pas vraiment eu le temps. En effet, une grosse heure seulement après sa montée au jeu à Sclessin, il est entré à la mi-temps de la rencontre de D1 ACFF entre le SL16 FC et Tournai, qui commençait à 20h00 (0-0 score final) au SL16 Football Campus. Une rencontre importante dans la course au maintien.

Le jeune attaquant a remplacé James Nam au retour des vestiaires (quelques minutes seulement après être arrivé sur place), mais est difficilement entré dans son match après ses émotions vécues quelques minutes plus tôt. Un dimanche décidément spécial pour Yann Gboua, qui aurait plus que probablement voulu fêter ça avec le but de la victoire dans l'un des deux matchs.