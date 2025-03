Peu de Mauves ont la moyenne : les notes d'un RSCA décevant après Bruges-Anderlecht

Dans ces Play-offs, découvrez après chaque match les cotes des joueurs du RSC Anderlecht. Sans surprise, après cette défaite à Bruges, elles sont loin d'être flatteuses.

Coosemans (6,5)

Sans lui, c'était 3 ou 4-0 à la mi-temps. Certes, ses relances ont été franchement moyennes, mais ses coéquipiers seraient bien mal placés pour le lui reprocher ce dimanche. Sur le 2-0, il peut cependant beaucoup mieux faire.

Augustinsson (5)

On attend d'un piston qu'il amène offensivement et avec Augustinsson, c'était un peu compliqué. On attend aussi qu'il aide son central, et sur ce plan, le Suédois était, comme d'habitude, assez sérieux derrière. Sorti à la mi-temps, mais n'était pas l'un des trois pires sur le terrain.

N'diaye (5,5)

Il a fait ce qu'il a pu, a laissé quelques libertés à Sabbe mais le danger venait globalement de l'autre côté. Loin d'être le plus à blâmer, voire même l'un des meilleurs Mauves dans l'ensemble. Une perte de balle qui aurait pu coûter cher en deuxième mi-temps.

Hey (5,5)

Beaucoup de calme face aux assauts répétés du Club, et une relance largement au-dessus de la moyenne anderlechtoise. Quelques duels perdus face à Nilsson mais dans l'ensemble un bon match qui a aidé N'diaye.

Simic (4)

Tout passait de son côté, et pourtant Nilson Angulo n'a pas ménagé ses efforts. Dépassé et catastrophique à la relance, le Serbe n'a pas plaidé sa cause. Il est d'ailleurs sorti à la mi-temps, fait rare pour un défenseur central.

Angulo (5)

Le QI foot n'est pas encore vraiment là dans le dernier geste, mais Nilson Angulo, dans un rôle ingrat et inhabituel pour lui, a fait ce qu'il a pu. Il est aussi le seul à avoir réussi l'un ou l'autre dribble, même si c'était en pure perte.

Ashimeru (5)

On le pressentait titulaire et Ashimeru n'aura pas démérité, amenant une énergie qui faisait franchement défaut aux autres milieux du noyau Mauve & Blanc. Mais il ne pourra pas tout faire tout seul...

Dendoncker (4)

Rapidement assez nerveux et dépassé, il n'amène toujours pas la tranquillité ni l'impact qu'on attend d'un joueur de son calibre. Pourtant, c'est en Play-offs qu'il va devoir passer le palier tant attendu.

Stroeykens (4)

Aucune action dangereuse, aucun geste réussi, aucune inspiration, mais pas aidé par ses coéquipiers au milieu de terrain. Sorti à la pause.

Hazard (3)

Catastrophique balle au pied, il est aussi à la base du 1-0 avec une perte de balle coupable. On attend beaucoup plus de lui dans ces Play-offs, et il le sait certainement...

Dolberg (4,5)

Deux ballons touchés en première période (dont le seul dans le rectangle brugeois !), un peu plus en seconde avec des déviations allant du correct au raté. Insuffisant et sorti peu après l'heure de jeu, sans surprise. Circonstance atténuante : il revenait tout juste d'une longue blessure.

Huerta (6)

Plutôt bien rentré, il obtient le premier corner de son équipe, et a ensuite tout donné d'un flanc à l'autre en passant par l'axe.

Adryelson (6)

Anderlecht a globalement été moins dépassé après son entrée au jeu, et la phase du 2-0 ne vient pas de son côté. Il a gagné des points dans son duel avec Simic.

Edozie (5)

Quelques dribbles intéressants, mais l'ailier anglais continue à manquer cruellement de percussion et de qualité dans le dernier geste.