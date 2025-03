🎥 But annulé...pour accorder un penalty : un ancien arbitre raconte comment il est tombé de sa chaise sur la phase polémique du weekend

Le penalty accordé à Genk...pour annuler le but de Tolu Arokodare fait couler beaucoup d'encre. Serge Gumienny ne cache pas son incrédulité.

Quand Jan Boterberg a été appelé par le VAR pour revoir les images, on pensait que la seule manière pour lui de revenir sur sa décision était d'annuler le but marqué par Tolu Arokodare. Le grand nigérian avait repris au fond des filets un ballon touché de la main par Christopher Bonsu Baah, poussé dans le dos par Matisse Samoise.

Si l'arbitre de la rencontre a bien annulé le but, c'était pour accorder un penalty au Racing. Alors que le ballon était déjà au fond des filets. Pire, Arokodare a pris ses responsabilités des onze mètres mais a placé le ballon à côté.

1️⃣4️⃣’ Penalty sifflé après une faute sur Tolu Arokodare.

1️⃣5️⃣’ Tom Vandenberghe arrête le penalty.

1️⃣7️⃣’ Tolu Arokodare ouvre le score.

2️⃣1️⃣’ But annulé, mais un autre penalty est accordé.

2️⃣3️⃣’ Tolu Arokodare rate son penalty.



Tout le monde suit encore ⁉️😵‍💫 #GNKGNT pic.twitter.com/0jOOWv4xBk — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 30, 2025

L'ancien arbitre Serge Gumienny est incrédule : "Je ne comprends pas pourquoi ce but de Tolu a été annulé. Soi-disant parce que Bonsu Baah a touché le ballon de la main après avoir été poussé, mais cela s'est produit involontairement en pleine chute avec son bras d'appui", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

Une erreur de jugement ?

"Si le tir de Tolu avait dévié sur la main de Bonsu Baah, alors je pourrais comprendre que le but soit annulé, mais ce n'était clairement pas le cas ici. La VAR aurait simplement dû laisser passer", a-t-il ajouté.

La première décision de Boterberg était donc la bonne. Le VAR n'est donc pas à l'abri de certaines erreurs : “Au Standard, un but a été annulé alors qu'il n'aurait jamais dû l'être pour une faute fictive sur le gardien”.

Et ce n'est pas tout : “Lors d'Union - Antwerp, j'ai trouvé l'arbitrage carrément dramatique. La ligne de hors-jeu sur le premier but annulé de l'Antwerp était nulle et la faute pour laquelle Bozhinov a reçu un penalty et son deuxième carton jaune, je l'ai trouvée très légère". Jonathan Lardot sera très attendu dans Under Review pour s'exprimer sur ces phases litigieuses du weekend.