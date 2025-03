"C'était une erreur" : Alexandre Boucaut est clair sur le but annulé du KRC Genk contre La Gantoise !

Un moment particulier s'est produit lors du match entre La Gantoise et Genk. Après un but de Genk, l'arbitre a choisi de l'annuler et de le transformer en penalty. Le Département de l'Arbitrage est intervenu pour apporter des éclaircissements sur cette décision controversée.

Le KRC Genk a ouvert le score grâce à Tolu Arokodare, mais le VAR a annulé le but. Lors de l'action, Bonsu Baah avait été fauché par Samoise, permettant à Tolu de pousser le ballon au fond des filets. Le VAR est intervenu, et l'arbitre Boterberg a consulté les images. Le but a finalement été annulé au profit d'un penalty, qui a été raté. Le match s'est conclu sur un score de 4-0, mais cette décision a suscité de vives réactions. Le Département des arbitres a depuis pris une position claire dans l'émission Under Review concernant l'affaire. La conclusion est que Genk peut légitimement se sentir lésé, malgré un résultat final en leur faveur. Genk lésé ? "Sans faire de tergiversations sur la base réglementaire, c'était une erreur d'intervenir sur cette situation", déclare l'ancien arbitre et actuel coordinateur VAR, Alexandre Boucaut. "Le but aurait dû être accordé immédiatement." Quant à la supposée main de Lopes da Silva, Boucaut précise : "Faute d'une preuve évidente, le VAR n'a pas pu intervenir."