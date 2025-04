📷 Officiel : Bruges prolonge le contrat d'un de ses jeunes talents

Le Club envoie un nouveau signal fort à ses jeunes et récompense les bonnes performances d'un de ses talents.

Le Club de Bruges a prolongé le contrat de Kyriani Sabbe. Le défenseur, qui a définitivement percé dans le noyau A, est ainsi récompensé pour ses solides performances en voyant son bail au Jan Breydel prolongé jusqu'en 2028.

Comme expliqué un peu plus tôt, Bruges envisageait les prochaines saisons avec le Gantois de naissance dans son effectif (lire ICI), qui prolonge donc son séjour dans la Venise du Nord.

Le joueur de de 20 ans compte déjà 65 matchs pour le compte des Blauw & Zwart, dans lesquels il a marqué deux fois (dont un but en Ligue des champions sur le terrain de l'AC Milan) et donné six passes décisives.

Westerlo avait notamment essayé de débaucher Sabbe pendant le mercato d'hiver, mais le jeune international belge est finalement resté fidèle au Jan Breydel. Sa prolongation intervient presque exactement deux ans après ses débuts au plus haut niveau.

Avec ce nouveau contrat, le Club confirme sa confiance et envoie un nouveau signal à ses jeunes talents.