Il ne faut plus qu'une étincelle : l'explosion est proche à Anderlecht, où un seul homme est accusé de tous les maux

Une fois de plus au cours des dernières années, le Lotto Park a tout d'une poudrière. Une mèche courte qui a juste besoin d'être allumée. Le match à Bruges était pour de nombreux supporters une confirmation de ce qu'ils savaient déjà : les Mauve & Blanc ne sont plus des leaders.

Et ça fait mal, non seulement chez les supporters plus âgés, mais aussi chez les plus jeunes. Ces derniers ont en effet grandi avec les histoires sur l'Anderlecht "invincible". Cependant, ce n'est plus du tout le cas, que du contraire. Et les supporters ont un seul homme sur qui tous leurs reproches se concentrent : Wouter Vandenhaute.

Le livre des erreurs est tenu à jour

Au cours des derniers jours, un groupe appelé "wijwillenwouterbuiten" (ndlr : nous voulons Wouter dehors) a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Il contient une chronologie des décisions qu'ils estiment incorrectes et qui, selon eux, détruisent leur équipe. Du licenciement de Kompany à la nomination de Mazzu, en passant par le remplacement d'Hubert par Hasi et d'autres choses.

Que des erreurs, selon les supporters. Mais tout revient toujours à un point de départ : le licenciement de Kompany après qu'il ait introduit un style de jeu clair malgré les résultats mitigés. Un style qui représentait l'ADN du club.

Il est peu compris que Vandenhaute n'ait pas jugé suffisantes la troisième place et la finale de la Coupe de Belgique perdue contre Gand pour continuer avec Vincent Kompany. D'autant que Vince the Prince est désormais l'entraîneur du Bayern, acclamé dans toute l'Allemagne. Les supporters ne le pardonnent pas à Vandenhaute.

Six entraîneurs, onze directeurs sportifs

Vandenhaute a même temporairement dû assumer un rôle de président non exécutif, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. Avec Olivier Renard, il a fermement les rênes en main. Petite note cependant : le remplacement de David Hubert par Besnik Hasi était bien une idée d'Olivier Renard.

Mais revenons à la situation explosive d'aujourd'hui. Les supporters en ont marre du changement constant de direction. Six entraîneurs et onze directeurs sportifs en sept ans depuis que Marc Coucke a repris le club. Tout ce qui avait réussi sous l'ancien régime a été remplacé.

Que Benoît Haegeman et René Peeters, deux entraîneurs de longue date, soient écartés à Neerpede suscite également des réactions négatives. Ce ne sont pas des coïncidences, eux qui étaient déjà là depuis des années sous Jean Kindermans. Peter Verbeke, une autre personne impopulaire parmi les supporters, souhaite moderniser Neerpede avec un travail de plus en plus axé vers les données, les datas.

Karetsas ajoute de l'huile sur le feu

Tout cela ne présage rien de bon pour les semaines à venir. Le mauvais jeu, la détermination des joueurs, l'instabilité de la direction... cela agace énormément les supporters. Dimanche, Genk, où un certain Kos' Karetsas se met en valeur, sera en visite au Lotto Park.

Son départ est aussi imputé à Vandenhaute. C'est encore plus d'huile sur le feu qui brûle déjà intensément. Anderlecht ferait donc mieux de réaliser une solide performance dimanche, car l'agitation est palpable.

Des centaines de messages ont déjà été envoyés au propriétaire Marc Coucke pour intervenir. Celui-ci n'est pas insensible à cela, mais il reste dans l'ombre depuis quelques années. Il sera intéressant de voir s'il va de nouveau s'impliquer prochainement.