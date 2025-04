Olivier Renard n'est pas à envier : le chantier Anderlecht entouré d'un grand point d'interrogation pour la saison prochaine

Anderlecht perdra-t-il les deux tiers de son onze titulaire cet été ? Peut-être. De nombreux joueurs du noyau actuel n'ont pas d'avenir au club et d'autres veulent partir... Olivier Renard n'est pas à envier vu le chantier qui l'attend.

Prêté et probablement pas conservé

Leander Dendoncker est prêté par Aston Villa, mais comme cela a déjà été mentionné précédemment, il est très probable que son option d'achat ne sera pas levée. 6,5 millions d'euros, c'est beaucoup trop pour ce que Dendoncker a montré cette saison. En principe, c'est déjà trop pour le budget d'Anderlecht.

Adryelson est également dans ce cas. Bien que le Brésilien ne soit pas le pire, Anderlecht ne dépensera pas six millions pour l'acheter à l'Olympique Lyonnais. Cela signifie également qu'il ne reste plus de joueur expérimenté en défense maintenant que Jan Vertonghen a également annoncé sa retraite.

Samuel Edozie est quant à lui prêté sans option d'achat et le jeune de 22 ans ne semble de toute façon pas correspondre aux attentes d'Anderlecht, même en cas de négociation. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions, mais Southampton en demande bien plus.

Bien parti vers un transfert

Anderlecht souhaite vendre Yari Verschaeren. Il est dans l'équipe première depuis six ans et a déjà signé plusieurs prolongations de contrat. Après cette saison, il ne lui restera qu'un an de contrat, il est donc probable qu'ils veuillent le vendre cet été.

La question se pose également de savoir si Thomas Foket a encore un avenir au Sporting. Après David Hubert, c'est maintenant au tour de Besnik Hasi de l'exclure de son noyau. Il est probable que le club mauve veuille se débarrasser de son contrat car il n'a pas répondu aux attentes sur le terrain.

Son concurrent, Killian Sardella, fait également partie des joueurs dont le temps à Anderlecht est compté. Il était proche d'un transfert l'été dernier, mais a finalement prolongé jusqu'en 2028. Cependant, l'idée était de faciliter un transfert cet été pour le vendre à un prix plus élevé. Ali Maamar a déjà été identifié comme nouvel arrière droit (jeunes).

La plus grande incertitude plane toutefois au-dessus des noms de Mario Stroeykens et Kasper Dolberg. Stroeykens n'a toujours pas signé de prolongation de contrat et il ne lui reste qu'un an. Il représente actuellement la plus grande valeur au niveau du club, c'est à dire que son transfert éventuel rapporterait le plus d'argent.

Plus que Dolberg, âgé de 27 ans, qui pourrait chercher à rejoindre un nouveau grand championnat après 2 ans. Le Danois semblait revenir en force et il fut une période avant le Nouvel An où il semblait prendre bien plus de plaisir à Anderlecht, mais cela semble désormais être du passé.

Ce qui reste à éclaircir

Si tous ces joueurs partent bientôt, il ne restera plus grand-chose du "meilleur" onze titulaire des Bruxellois. Encore une fois donc, c'est un nouveau départ qui attend le club où Olivier Renard devra former un noyau presque entièrement. Il a déjà recruté un milieu défensif, Cedric Hatenboer, mais qui n'a que 22 ans.

Ce qui resterait de l'effectif serait très jeune. Thorgan Hazard, Mats Rits et Colin Coosemans seraient alors les seuls trentenaires. Et l'écart d'âge avec le reste de l'équipe serait très important.

A quoi ressemblera l'équipe la saison prochaine, voilà une bonne question. Anderlecht semble se diriger vers un été de grandes manoeuvres et Olivier Renard est confronté à un gros défi. On attend de lui qu'il réduise l'écart avec les autres grandes équipes de JPL, voire même qu'il le comble. Aucun directeur sportif en Belgique n'est confronté à une tâche plus difficile.