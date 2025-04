Un tournant dans la course au titre : voici combien de temps Sofiane Boufal sera absent avec l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise n'a pas commencé les Champions Play-Offs en pôle position... et ça semble lui faire du bien. Le week-end dernier, la RUSG semblait totalement relâchée lors de sa large victoire contre l'Antwerp (5-1).

Troisièmes, les Saint-Gillois devront réaliser de meilleurs Play-Offs que les saisons précédentes et gagner des points contre des concurrents directs afin de se mêler jusqu'au bout à la course au titre.

Si le premier large succès contre l'Antwerp était donc un élément très positif, Sébastien Pocognoli a tout de même perdu un joueur très important sur blessure... qui a même quitté le stade sur civière.

En effet, l'inquiétude était de mise autour de Sofiane Boufal, remplacé après un quart d'heure de jeu seulement par Anouar Ait El-Hadj. Les premiers examens ont été réalisés sur le Marocain, et ils sont plutôt rassurants, car on s'attendait à quelque chose de très sérieux.

En effet, l'Union Saint-Gilloise a annoncé sur son compte officiel que Pocognoli sera privé de son maître à jouer pendant trois à quatre semaines en raison "d'une blessure musculaire légère." Plus de peur que de mal, donc, même si Boufal aura alors manqué la moitié des Champions Play-Offs à son retour.

Sofiane Boufal will be unavailable for 3 to 4 weeks due to a minor muscle injury. pic.twitter.com/KAFKCCMaVK