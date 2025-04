🎥 Arrivé l'été dernier mais déjà trop fort pour la Pro League : le FC Bruges tient probablement le futur Soulier d'Or, mais réussira-t-il à le garder ?

Arrivé l'été dernier, Ardon Jashari semble déjà d'un niveau supérieur au Club de Bruges. Le milieu de terrain a déjà toutes les qualités pour quitter la Jupiler Pro League, mais il ne souhaite pas brûler les étapes.

L'été dernier, le Club de Bruges a frappé très fort avec l'arrivée d'Ardon Jashari, milieu de terrain suisse arrivé de Lucerne et recruté contre six millions d'euros.

Avec un rôle important donné par Nicky Hayen dès le début de la saison, le joueur de 22 ans a rapidement impressionné, tant en championnat qu'en Ligue des Champions, via notamment sa facilité déconcertante balle aux pieds.

Voilà même quelques semaines que beaucoup se disent qu'Ardon Jashari ne fera qu'une seule saison au Club de Bruges et qu'il sera rapidement recruté par une puissance européenne évoluant dans un championnat de meilleur standing.

Ardon Jashari se voit encore évoluer au Club de Bruges la saison prochaine

Alors qu'il a prolongé, dès le mois de janvier, son contrat qui court désormais jusqu'en 2029, Jashari a été interrogé sur son avenir par nos confrères de DAZN. Et malgré les quelques rumeurs qui naissent déjà à son égard, il ne semble pas terriblement pressé de quitter la Venise du Nord.

"En tout honnêteté, c'est ma première saison et c'est mon premier transfert. Je suis très heureux de la manière dont le club me traite et comment se passe cette saison, donc je ne pense pas à ce qui se passera cet été ou l'année prochaine. Oui, je me vois toujours ici. J'espère gagner le titre, voire les deux trophées. C'est tout ce qui compte pour moi." Le garder serait un gros coup de la part du Club, car les prétendants ne manqueront pas.