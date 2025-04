Anderlecht va affronter un joueur surmotivé dimanche prochain : "J'ai toujours voulu jouer au Lotto Park"

Konstantinos Karetsas suscite l'intérêt des grands clubs européens. Cependant, le Racing Genk n'a pas l'intention de le laisser partir cet été. Le joueur, lui, se concentre sur les Playoffs, à commencer par le magtch contre Anderlecht.

Pour une première saison en Pro League à 17 ans, Konstantinos Karetsas. Le jeune Grec a encore marqué un but splendide contre La Gantoise ce weekend. De quoi confirmer son explosion des derniers mois. Le garçon est du type hors norme, ce qui a le don de déjà éveiller un certain intérêt le concernant. Le Bayern Munich et Naples ont ainsi été cités récemment.

Mais Dimitri de Condé s'est montré clair lors du TVL Sportcafé : "En principe, l'accord est que Kos reste", a-t-il commencé. "Pour lui et son âge, faire un parcours européen serait le meilleur. Nous ne devons pas oublier qu'il bénéficie de la meilleure formation avec Thorsten Fink. Lui et son équipe ont formidablement bien développé Karetsas cette saison, ce qui fait qu'il est prêt pour le moneytime".

Karetsas monte en puissance

L'entraîneur allemand tient à protéger sa pépite et à continuer à la pousser à progresser : "Il y a toujours beaucoup de choses à améliorer, on ne doit pas être trop vite satisfait. Beau but, en effet. C'est sa qualité, il a besoin d'une seule situation pour marquer. Mais il y a encore beaucoup à améliorer. J'espère que vous le voyez aussi", explique Fink.

Le weekend prochain, la motivation sera d'autant plus grande que Genk se déplace à Anderlecht, où Karetsas a été formé pendant trois ans. Le Limbourgeois a déjà inscrit son premier but en D1A contre le club de sa jeunesse mais ne veut pas en rester là.

"Je n'ai jamais joué au Lotto Park (Il n'avait pas décollé du banc lors de la rencontre à Bruxelles en phase classique). Je l'ai toujours voulu, vu mes années là-bas en jeunes", conclut-il. Pas de quoi rassurer Besnik Hasi avant le match de dimanche.