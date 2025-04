Les jeunes gardiens et le Racing Genk, on connaît la chanson : le club limbourgeois s'offre une nouvelle pépite pour défendre ses cages

Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt, Nordin Jackers, Tobe Leysen, Gaëtan Coucke et d'autres : l'académie du Racing Genk a formé un nombre impressionnant de gardiens de but.

Le petit dernier, Mike Penders, est presque déjà parti, puisqu'il a été acheté par Chelsea l'été dernier contre 20 millions d'euros et prêté à Genk cette saison. Le jeune portier de 19 ans devrait recevoir sa chance dans la capitale anglaise la saison prochaine (lire ici).

En attendant, le club limbourgeois ne chôme pas et prépare déjà l'avenir, puisqu'il regarde aussi ce qui se fait dans les autres clubs pour, éventuellement, recruter.

C'est ce qu'il a fait, puisqu'il a annoncé ce mercredi la signature de Daan Van Laere en provenance de Zulte-Waregem. Le jeune gardien de 16 ans évoluait avec l'équipe U18 de Zulte, en Élite 1.

Il a signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2028, et devrait entrer en ligne de compte dans la rotation des gardiens du Jong Genk, la saison prochaine.

𝗗𝗔𝗔𝗡 𝗩𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗘𝗥𝗘 | 𝗞𝗥𝗖 𝗚𝗘𝗡𝗞 🔵⚪️



Daan is a Genkie! The talented goalkeeper moves from Zulte Waregem to KRC Genk.



All the best in this new chapter!#BetterTogether 🍒 pic.twitter.com/7Oud4piyBw