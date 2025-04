Un club belge ouvre son capital à un investisseur allemand : "L'objectif principal reste l'amélioration structurelle dans tous les domaines"

La Lierse ne fait plus partie des clubs exclusivement détenus par des propriétaires belges. Les Lierrois s'ouvrent à l'investisseur allemand One Touch Football AG.

Au Lierse, voilà sept ans que le président Luc Van Thillo oeuvre pour redresser le club. Mais financièrement, l'institution constitue à être sur la corde raide. C'est pourquoi, la direction était ouverte à l'arrivée d'un investisseur extérieur.

Les Lierrois ont confirmé l'apport du groupe allemand One Touch Football AG. Le fonds d'investissement a repris cinq pourcents des parts du président Van Thillo. Ce dernier conserve son poste et est optimiste pour l'avenir : "L’objectif principal reste l’amélioration structurelle du club dans tous les domaines, infrastructures, sports, jeunesse et affaires".

"Je suis convaincu que l'expérience d'OTF dans le football international, combinée à notre expertise locale, fournira une base stable pour consolider notre croissance dans un monde du football et des affaires en rapide évolution", poursuit le président.

Une évolution progressive

Le Lierse se veut rassurant quant au profil de l'investisseur : " De cette façon, nous pouvons donner au club une assise plus large et nous appuyer sur la stratégie existante pour atteindre ses objectifs. L'importance qu'OTF accorde à l'ancrage local et à la stratégie m'a amené à discuter avec Lars Hülsmann (PDG d'OTF) et Martin Bader (directeur général d'OTF) il y a quelques mois. Nous souhaitons profiter des prochains mois pour mieux connaître OTF et voir ensemble quelles mesures nous pouvons prendre".

Lars Hülsmann se veut lui aussi enthousiaste : "Nous aimons investir et travailler avec des clubs qui ont un lien émotionnel fort avec leurs supporters, leurs employés et leurs clients, basé sur la passion pour leur propre mission, une grande intégrité et l'innovation. Nous pensons que le Lierse correspond parfaitement à cette description. Nous sommes impatients de poursuivre la longue histoire du club avec Luc et l'équipe de direction locale dans les années à venir".