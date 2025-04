Indiscutable en Youth League, bientôt à la Coupe du Monde des espoirs : le Club de Bruges prolonge l'un des plus grands talents de son académie

En cette fin de semaine, le Standard vient d'annoncer la signature de trois nouveaux contrats professionnels (lire ici). Un petit peu partout, les noyaux sont déjà en train d'être constitués en vue de la saison prochaine.

Cette fois, c'est au tour du Club de Bruges d'annoncer la prolongation, voire, dans ces cas-là, la promotion d'un jeune joueur. Arrivé en 2019 en provenance de Diegem, Jessi Da Silva a prolongé son contrat en Venise du Nord.

Une prolongation qui n'est pas anodine pour le milieu offensif de 16 ans, qui devenait en 2023 le plus jeune joueur à prendre part à une rencontre professionnelle en Belgique en montant au jeu avec le Club NXT, en Challenger Pro League.

👶| Âgé de 15 ans, 4 mois et 10 jours, Jessi Da Silva (2008) devient le plus jeune joueur de l’histoire à jouer un match de football professionnel en Belgique ! 🇧🇪⚡ pic.twitter.com/Of391Spkho

Grand talent brugeois, il a beaucoup évolué avec l'équipe U18 mais il a également disputé l'intégralité de la campagne de Youth League avec les U19, à seulement 16 ans (il fêtera son 17e anniversaire le 15 avril).

Membre important et titulaire à part entière avec l'équipe nationale U17, il disputera l'Euro et la Coupe du Monde dans le courant de l'année. Ses 483 minutes en Challenger Pro League avec le Club NXT ne devraient faire qu'augmenter la saison prochaine.

More to come in blue & black. 🔵⚫️🤝