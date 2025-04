La fuite des cerveaux : Anderlecht débauche deux membres de l'encadrement de l'Union...pour le plus grand plaisir de Romelu Lukaku

Le roulement sera important à Neerpede cet hiver. Au niveau des arrivées, Anderlecht s'est déjà assuré de quelques nouvelles recrues en allant chercher des entraîneurs de l'Union Saint-Gilloise.

En février déjà, le départ de Naïm Aarab de l'Union vers le Sporting avait été confirmé. Il s'agit de l'entraîneur des U23 qui s'est distingué par un bon boulot pour faire progresser les jeunes Unionistes. Il rejoindra le rival bruxellois en fin de saison.

Mais il n'est pas le seul entraîneur à migrer d'une académie à l'autre. Het Nieuwsblad rapporte ainsi que Nicaise Kudimbana et Arnaud Djoum vont eux aussi rejoindre Anderlecht en vue de la saison prochaine.

Jamais très loin du Sporting

Victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur avec le Cameroun d'Hugo Broos, Arnaud Djoum était le capitaine des U23 de l'Union il y a encore quelques semaines, mais les blessures l'ont amené à prendre plus de place dans le staff de Naïm Aarab.

Nicaise Kudimbana aussi fait partie de l'encadrement des U23 en sa qualité d'entraîneur des gardiens. Il rejoindra également Aarab à Neerpede. Les trois nouvelles recrues ont comme point commun d'avoir été elles-mêmes formées à Anderlecht.

Aarab, Djoum et Kudimbana ont ensuite poursuivi leur carrière ailleurs mais gardent toujours un lien fort avec Neerpede. Ils font d'ailleurs partie des hommes de confiance de Romelu Lukaku, quelques années plus jeunes, qu'ils ont aidé lors de son explosion fulgurante en équipe première. Comme Big Rom, Djoum et Kudimbana ont un fils évoluant en équipes d'âges anderlechtoises.