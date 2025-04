"De préférence blancs pour le moment, pas d'immigrants" : la déclaration d'un coach belge qui fait froid dans le dos

Un coach de jeunes du Nielse SV, du côté d'Anvers, a été licencié par son équipe pour des propos racistes...

En lançant un appel sur Facebook, l'entraîneur a écrit un texte complètement inapproprié en annonçant la recherche de joueurs. Ce dernier ainsi que le Nielse SV risquent des poursuites. L'incident a été envoyé au bureau du procureur fédéral par Voetbal Vlaanderen.

"Pour la saison 2025/2026, Nielse recherche 7 joueurs et 2 gardiens de but (2011 / 2012) pour les U15 qui sont une valeur ajoutée et font preuve de respect envers le club et l'entraîneur. De préférence blancs pour le moment, pas d'immigrants," écrivait le coach.

Le post a désormais été supprimé du réseau social, mais de telles déclarations, ça n'est évidemment pas passé inaperçu du côté du club qui a décidé de réagir. "Un tel comportement n'est pas toléré au sein de notre club, car nous prônons le respect, l'inclusivité et l'égalité," communique l'équipe.

Des valeurs qui comptent pour le Nielse SV : "Cette décision a été prise pour garantir un environnement sûr et respectueux pour tous nos membres et notre personnel. Nous restons engagés envers les valeurs que notre club représente."

L'incident sera signalé au ministère public, qui pourra déposer une plainte à la Chambre nationale de lutte contre la discrimination et le racisme. Des sanctions telles qu'une suspension, une amende ou des mesures alternatives pourraient être imposées.