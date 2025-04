Charleroi veut encore activer une filière qui marche assez bien, mais aura de la concurrence

Le Sporting Charleroi a pris l'habitude d'aller chercher des joueurs en Algérie à presque chaque mercato, souvent avec succès. Le prochain pourrait être le meilleur buteur du championnat local.

Les supporters du Sporting Charleroi ne connaissent certainement pas le nom d'Adil Boulbina (21 ans), mais ont plus que probablement déjà entendu le nom de son club : le Paradou AC. Ces dernières années, plusieurs joueurs ont signé en provenance de Paradou au Sporting Charleroi.

Le plus couronné de succès a été Adem Zorgane, arrivé en 2021 contre 2 millions d'euros ; Yacine Titraoui, son successeur annoncé, en venait également trois ans plus tard. Enfin, Nadhir Benbouali a connu plus de difficultés au Mambourg.

Boulbina, lui, connaît une superbe saison avec le Paradou AC : ailier gauche, il est actuellement le meilleur buteur du championnat algérien avec 15 buts en 20 matchs, auxquels s'ajoutent 5 passes décisives. En 100 matchs pour Paradou, il a inscrit 31 buts et délivré 16 assists.

Le Sporting Charleroi a donc logiquement un oeil sur l'international algérien U23 (promis très rapidement à l'équipe A), mais devra faire face à beaucoup de concurrence. La Gazette du Fennec annonce ainsi l'intérêt de nombreux clubs européens, dont Burnley ou Hull City, ou encore des clubs portugais.

La réussite très fréquente des joueurs algériens en championnat de Belgique, cependant, peut plaider en la faveur des Zèbres. Adil Boulbina est estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt, un montant qui devrait être revu à la hausse en fin de saison.