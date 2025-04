Le RFC Liège lance déjà la vente des abonnements pour la saison 2025-2026 avec... une petite nouveauté

Le RFC Liège met déjà en place la vente des abonnements pour la saison 2025-2026. Le Matricule 4 l'a annoncé à ses supporters ce vendredi matin.

Le RFC Liège a disputé son dernier match de la saison en CPL face au Jong Genk dimanche dernier en s'imposant sur le score de 3-1. Le club s'était notamment fait remarquer à l'international grâce au geste émouvant du public Sang et Marine envers Brent Stevens. Le gardien adverse avait reçu une ovation du stade après avoir arrêté un penalty en fin de match, quelques jours seulement après avoir perdu son père.

𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗜𝗙𝗨𝗟 𝗚𝗔𝗠𝗘 ! The world knows who has the best fans ❤💙 pic.twitter.com/kLA9wbbhkM — RFC Liège (@rfcliege) April 17, 2025

Mais maintenant, le Matricule 4 se concentre déjà sur la saison prochaine. Le club vient officiellement d'annoncer l'ouverture de la vente des abonnements pour la saison 2025-2026.

Les personnes ayant été abonnées la saison dernière auront une période de priorité pour garder leur place assise numérotée jusqu'au 31 mai. Les places non attribuées à un abonné sont déjà disponibles.

De la nouveauté est également au programme. Le club offre la possibilité de parrainer de nouveaux abonnés. Si un nouvel abonné est parrainé, 20 euros seront crédités sur le cashless à celui qui l'a parrainé.

L'abonnement en tribune assise couverte est de 375 euros au prix normal et de 205 euros en tribune assise non couverte ou debout. Pour obtenir plus d'informations concernant les prix et les différentes réductions, rendez-vous sur le site du RFC Liège.