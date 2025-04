Terminé le "100 % défense", au Standard ? "Faire le switch n'est pas simple, mais on peut le faire"

Sur la pelouse de Dender, le Standard a voulu prendre le jeu à son compte, mais s'est montré trop imprécis dans la construction. Le Matricule 16 veut davantage créer en possession de balle, mais doit encore trouver le bon équilibre.

Le Standard n'a toujours pas gagné dans ces Europe Play-Offs et reste sur une série de 23 matchs sans victoire dans cette mini-compétition. Toutefois, le Matricule 16 n'est qu'à deux points de Malines et Charleroi et les signaux sont plutôt encourageants malgré le partage concédé à Dender, comme le soulignait Ibe Hautekiet en conférence de presse, ce vendredi.

“L’ambiance dans le groupe est bonne. Le match contre Dender a permis de reprendre un petit peu de confiance, parce que c’est l’un des premiers matchs où on a vraiment joué au football. C’était plus technique, d’habitude c’est plus physique, c’était bien et on veut continuer comme ça.”

Le Standard veut créer plus de jeu, mais doit trouver le bon équilibre

Depuis quelques semaines, le Standard essaye de mettre davantage le nez à la fenêtre et de créer plus de jeu en possession de balle. La précision des transitions et l'efficacité dans le dernier geste sont encore à améliorer, mais le Matricule 16 essaye surtout de trouver le bon équilibre tout en gardant en tête l'aspect défensif, pour retrouver sa solidité du début de saison. Les Rouches n'ont réalisé qu'une clean-sheet sur les dix derniers matchs, ce qui était pourtant leur qualité première.

“On pourrait toujours jouer comme ça, mais on a décidé en début de saison qu’il était plus facile de prendre des points en Belgique en jouant solidement et en se basant sur le physique. On veut continuer sur cette base, tout en développant plus de football que pendant la saison. On essaye de trouver le bon équilibre entre les deux. Si on joue davantage au football, notre jeu sera moins basé sur le physique."

Contre Anderlecht, on a voulu montrer qu'on voulait aller en Champions Play-Offs, mais on a concédé sur des pertes de balle (...), ce sont des choses qu'on évitait en début de saison"

“C’est pour cette raison qu’on encaisse plus qu’en début de saison. Quand on joue défensivement à 100 %, c’est plus facile de garder le zéro. Contre Anderlecht par exemple, on a voulu produire plus de jeu pour montrer qu’on voulait aller en Champions Play-Offs, mais on a concédé deux buts sur deux pertes de balle."

"Ce sont les choses qu’on évitait avant, mais si on crée plus de jeu, on a plus de chances de marquer plus d’un but et de gagner le match", poursuivait Ibe Hautekiet, pour qui les récentes difficultés rencontrées dans la construction du jeu ne sont pas des plus inquiétantes.

“Ce n’est pas forcément simple de faire le switch, mais on a la chance d’avoir beaucoup de joueurs qui dès les U23 ou les U18, ont appris à jouer depuis l’arrière. On peut donc le faire, mais si on a joué défensivement toute la saison, ce n’est pas anormal d’avoir des difficultés au premier match.