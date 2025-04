Senne Lammens brise le silence sur son avenir : un départ de l'Antwerp cet été ?

Senne Lammens réalise une excellente saison avec l'Antwerp. Mais son avenir au Bosuil reste incertain pour l'année prochaine.

Senne Lammens a été formé au Club de Bruges. Avec Simon Mignolet en tant que numéro 1, ce n’était pas facile de se faire remarquer, encore moins de percer.

"Avec le niveau que Simon affichait à l’époque, je devais franchir le cap il y a deux ans. C’était soit partir, soit rester et être prêté. Mais dans ce cas, Simon serait toujours là. Je voulais être gardien titulaire quelque part." explique Lammens au Nieuwsblad.

Lorsqu’il a choisi l'Antwerp, il avait aussi des propositions d’Angleterre. "Pas comme premier choix, mais avec un projet intéressant sur le long terme. J’avais notamment de bons contacts avec Leeds United."

Lammens est convaincu que les clubs qui s’étaient intéressés à lui à l’époque continuent de le suivre. Pour lui, la Premier League reste la meilleure compétition au monde.

Les prix des jeunes gardiens ont explosé ces dernières années. Cet été pourrait être le moment idéal pour tenter une nouvelle aventure.

"La réalité, c’est que l'Antwerp et moi devrons être satisfaits des opportunités qui se présenteront. Si l’une des deux parties n’est pas convaincue, il n’y aura pas de décision précipitée. Un transfert cet été est possible, mais jouer une saison de plus avec Anvers ne me décevrait pas."