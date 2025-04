Un cadre d'Ivan Leko confirme ses intentions : "Je veux rester au Standard et devenir un joueur important"

Au Standard, il devrait y avoir un tout petit peu moins de mouvements cet été que lors des précédents mercatos estivaux. Présent en conférence de presse, vendredi, Ibe Hautekiet a confirmé son intention de rester à Sclessin afin de devenir un élément incontournable du Matricule 16.

Le Standard est toujours engagé en Europe Play-Offs et n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au ticket européen malgré sa mauvaise entame. En Cité Ardente, comme partout ailleurs, on commence aussi, déjà, à préparer la saison prochaine.

Le Matricule 16 le fait évidemment dans un contexte plus difficile, puisque le rachat du club est seulement en train de se matérialiser. La direction en place a toutefois fait le nécessaire en levant les options de Dennis Ayensa et Ilay Camara. On ne sait pas encore si ces deux joueurs seront toujours à Sclessin la saison prochaine. Ca devrait être le cas d'Ayensa, mais Ilay Camara est courtisé et pourrait déjà être revenu pour un montant plus important.

Une chose est certaine, le Standard disposera, en été, de bien plus de joueurs sous contrat qu'en fin de saison dernière et le travail sera moins colossal lors du mercato estival. Les joueurs qui se sont révélés cette saison, comme Ibe Hautekiet, voudront également confirmer et permettront à la direction de ne pas recruter un joueur supplémentaire à ce poste.

Après la révélation, Ibe Hautekiet veut confirmer au Standard

Le défenseur central des Rouches s'est exprimé en conférence de presse, vendredi, afin de préfacer la réception de Westerlo. Il s'est aussi exprimé quant à la situation actuelle du club. “Bien sûr, on a regardé les nouvelles et on a discuté un petit peu avec les joueurs qui ont signé, mais on veut se concentrer uniquement sur le terrain. Je vais commencer ma 4e saison ici, c’est la première fois qu’on aura plus d’onze joueurs à la reprise. On a toujours commencé les autres saisons avec dix ou quinze joueurs du SL16 FC. “

Prévu comme remplaçant, Ibe Hautekiet est devenu, au fil des semaines, le défenseur le plus fiable aux yeux d'Ivan Leko. De son côté, le joueur venu du Club NXT il y a bientôt quatre ans veut continuer son petit bonhomme de chemin et occuper une place encore plus importante lors du prochain exercice.

Je serai toujours là et je veux devenir un joueur important"

“L’année prochaine, je serai toujours là et j’espère devenir un joueur important. Cette saison, j’étais plutôt le jeune à qui on a donné une chance, la deuxième saison est là pour confirmer. Je suis heureux et fier d’avoir pu montrer ce que je peux faire et je veux continuer en ce sens.”