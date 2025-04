Un nouveau prétendant pour Maxim De Cuyper ?

Maxim De Cuyper semble promis à un transfert cet été. Le latéral du Club de Bruges ne manque en tout cas pas de prétendants.

Maxim De Cuyper (24 ans) est cité sur le départ depuis plusieurs mercatos désormais, mais a pris son temps jusqu'à devenir un titulaire incontournable au Club de Bruges et un Diable Rouge confirmé, voire là aussi un titulaire potentiel.

Cette saison, cependant, semble bel et bien être la dernière en Pro League pour le latéral brugeois. Avec 46 matchs toutes compétitions confondues (4 buts, 7 assists) et une belle campagne européenne, De Cuyper a attiré les regards d'énormément de clubs européens.

Le Club de Bruges peut s'attendre à toucher une belle somme pour son Diable Rouge, estimé à 16 millions d'euros par Transfermarkt. Et selon les informations de Todofichajes, média espagnol, l'Atlético Madrid serait le dernier prétendant pour Maxim De Cuyper.

Le club de Diego Simeone serait en effet à la recherche d'un arrière gauche, et aurait coché le nom du joueur Blauw & Zwart. Le FC Bruges en demanderait environ 25 millions d'euros.

L'Atlético ne sera pas seul sur la balle : le PSG et des clubs allemands, notamment, suivent également Maxim De Cuyper, qui devra faire le bon choix à un an de la Coupe du Monde 2026.