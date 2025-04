Un peu comme Vincent Kompany ? Pas encore retraité, un ancien grand talent de Premier League devient coach en Championship

Est-ce le début d'une belle carrière de coach ? Aaron Ramsey (34 ans), ancien grand espoir d'Arsenal évoluant actuellement au Cardiff City FC, va ranger les crampons au moins partiellement : suite au licenciement d'Omer Riza, le Gallois devient l'entraîneur du club... lui qui n'a pas encore pris sa retraite.

La fin semblait toutefois se rapprocher pour Ramsey, dont la carrière a été jalonnée de blessures plus ou moins graves qui l'ont empêché d'exprimer son plein potentiel. Il aura tout de même disputé 369 matchs avec Arsenal durant sa carrière, avant de passer par la Juventus.

Cette saison encore, le corps du Gallois le faisait souffrir : il n'a disputé que 8 matchs de Championship. Sauf surprise, il devrait donc arrêter sa carrière en fin de saison pour se reconvertir entraîneur, et il se peut même qu'il ne rejoue pas du tout, puisqu'il ne reste que trois matchs.

Cardiff City, pour l'occasion, joue gros : le club gallois est actuellement 23e de D2 anglaise et doit donc se sortir de la zone rouge. Il n'y a que que 5 points d'écart entre le 20 et le 24e, et les trois derniers seront relégués en League One.

Cardiff City FC can confirm that Omer Riza has been relieved of his duties as First Team Manager.



Aaron Ramsey will lead the Club for the remaining three games of the Championship season, beginning with Monday’s match at home to Oxford United.#CityAsOne