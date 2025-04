Coup de tonnerre à Bruges ? Vanaken sème le trouble sur sa fin de carrière

Proche de West Ham en 2022, Vanaken se montre désormais ouvert à la MLS. Le maestro brugeois, pragmatique et sans illusions jongle entre nostalgie et nouveaux défis.

L’histoire du football est souvent marquée par des transferts qui n’ont jamais vu le jour, et Hans Vanaken en sait quelque chose. En 2022, le milieu de terrain du Club de Bruges était à deux doigts de rejoindre la Premier League.

"J'étais très proche d'un transfert à West Ham United. Ils me voulaient vraiment là-bas et j'ai parlé à l'entraîneur anglais." confie-t-il à la Dernière Heure. Mais comme souvent dans le monde du ballon rond, les étoiles ne se sont pas alignées : "Pour un transfert, les trois parties doivent donner leur accord et cela n'a pas été le cas."

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, Vanaken n'a pas rejeté de nombreuses offres des grands clubs européens. "A part West Ham, il n'y a jamais rien eu de vraiment concret. Ce n'est pas comme si j'avais dit non à tous les grands clubs du monde." Une franchise qui rappelle que le marché des transferts est parfois plus silencieux qu’il n’y paraît.

Et si la prochaine étape se trouvait outre-Atlantique ? Vanaken, autrefois réticent à l’idée de tenter l’expérience américaine semble aujourd’hui plus ouvert. "Il y a cinq ans, j'aurais certainement dit non, mais aujourd'hui, je suis moins catégorique." La MLS, avec son mélange de légendes vieillissantes et de jeunes talents ambitieux, pourrait être une terre d’accueil idéale pour le Belge.

Mais le temps presse. "Un jeune joueur pourrait percer et être meilleur que moi." Vanaken n’a pas l’intention de se cramponner au terrain coûte que coûte, mais il veut encore écrire quelques pages de son histoire.