Les "Wouter buiten" retentissent à nouveau au Lotto Park : Besnik Hasi comprend le mécontentement des supporters

Anderlecht n'a pas pu mieux faire qu'un terne partage 0-0 ce dimanche contre l'Antwerp. En fin de match, les huées se sont abattues depuis les travées du Lotto Park, et même les fameux chants "Wouter buiten" retentissaient à nouveau.

Cette fois, il a gardé un peu plus son calme sur le banc de touche, mais Besnik Hasi a bien sûr constaté des manquements dans le jeu de son équipe. "Cela allait bien trop lentement balle au pied en première période", reconnait-il en conférence de presse.

"Nous n'utilisions pas bien les espaces malgré le fait d'avoir un milieu de terrain de plus (nda : Théo Leoni). Le dernier dribble, la dernière passe ne venaient pas assez souvent", regrette Hasi. "Mais on a pu voir que les deux équipes manquaient de confiance, rataient des passes faciles. Et en seconde période, nous avons été dans le dur physiquement, il y avait trop d'espaces entre les lignes".

Besnik Hasi donne raison aux supporters

Les changements ont remis un peu de jus et de rythme. "Ils ont apporté une énergie nouvelle et nous nous sommes créés de belles occasions. Malheureusement, le gardien de l'Antwerp est très bon", pointe Hasi. "Cette équipe a vraiment besoin d'un but pour retrouver la confiance".

En effet, selon le coach albanais, il y a du progrès, et notamment à l'entraînement. "Il y a du mieux sur le plan individuel comme collectif. À l'entraînement, tout se passe bien mieux, mais l'entraînement et le match, ce sont deux choses bien différentes", reconnaît Besnik Hasi. "On a cependant pu en voir un aperçu dans les 20 dernières minutes du match".

Insuffisant pour marquer ce petit but de la délivrance... et pour apaiser le public. Les "Wouter buiten" ont retenti au coup de sifflet final. "Le supporter a toujours raison, et ils ont bien sûr raison d'être déçus. Nous avons perdu trois matchs d'affilée, et nous ne gagnons pas aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire que c'était du grand football. Mais nous devons travailler. Durant les 20 dernières minutes, le public était derrière nous : il faut garder cette dynamique".